Посла Чехии хотят вызвать в МИД РФ из-за требований Праги о компенсации за взрывы во Врбетице

Захарова назвала требования чешской стороны "фантасмагорией, граничащей (а иногда и переходящей границу) с абсурдом".

"Вердикт наш прост. Прага запуталась в версиях, в собственных интересах (к национальным это не имеет никакого отношения) и переключилась на создание мифологии и продвижение собственных фантазий, которые выдает за некие факты. Предложения чешской стороны о проведении обсуждения ее претензий рассматриваем как неприемлемые. Свое отношение к этой политизированной возне в ближайшее время изложим главе чешской дипломатической миссии в Москве (который будет вызван в МИД России)", – сказала она.

Контекст:

Замминистра иностранных дел Чехии Мартин Смолек передал послу России Александру Змеевскому дипломатическую ноту с требованием полной компенсации за ущерб, причиненный в результате взрыва в чешской Врбетице. Чешская сторона оценивает ущерб в 650 млн крон (около $30,5 млн).

В конце 2014 года на складах с боеприпасами в чешской деревне Врбетице произошло несколько взрывов, в результате которых погибло два человека. Работы по ликвидации последствий взрывов длились почти шесть лет и закончились осенью прошлого года. Нанесенный ущерб и затраты, необходимые для очистки территорий возле складов, оценивают примерно в 1 млрд чешских крон (около $47 млн).

В апреле 2021 года власти Чехии заявили о причастности к взрывам российской военной разведки. Чешская полиция предполагает, что, возможно, боеприпасы во Врбетице взорвались случайно – на самом деле спецслужбы РФ хотели взорвать их в Болгарии.