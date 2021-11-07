"Посмотрю, что придет в голову". Меркель рассказала, что будет делать после ухода с должности канцлера ФРГ

Меркель отметила, что в дальнейшем не будет заниматься политикой Фото: EPA

Говоря о дальнейших планах, Меркель отметила, что не будет заниматься политикой – "решать политические конфликты", которыми занималась много лет: "16 лет как федеральный канцлер, с удовольствием, на уровне Европейского союза, на международном уровне".

Меркель добавила, что "еще не знает, что будет делать дальше". "Сначала отдохну и посмотрю, что придет в голову", – подчеркнула немецкий политик.