После ужесточения правил пересечения границы поток россиян сократился на треть – погранслужба Латвии

За прошедшую неделю границу пересекли 1826 граждан России, что примерно в пять раз меньше, чем в соседних странах: в Эстонию за этот же период въехало 8574 гражданина России, в Литву – 7804.

Всего с 19 сентября российско-латвийскую и белорусско-латвийскую границы пересекли 10 687 граждан России. Среди них только те, кто соответствует установленным исключениям.

Только 14% из них въехали в Латвию на основании виз категории C или D, еще 41% является обладателями вида на жительство в Латвии, среди них члены семей граждан Латвии, студенты, работающие в Латвии, и лица, въезд которых связан с рабочими потребностями или гуманитарными соображениями. Почти половина граждан России, пересекших внешнюю границу, пользуются визами или видами на жительство, выданными другими странами. Это означает, что Латвия не является их конечной целью, отметили в погранохране.

На прошлой неделе во въезде в Латвию было отказано 33 гражданам России, а с 19 сентября – 302 гражданам России.