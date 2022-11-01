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После ужесточения правил пересечения границы поток россиян сократился на треть – погранслужба Латвии

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В Латвию стало въезжать меньше россиян
В Латвию стало въезжать меньше россиян
Фото: rs.gov.lv

С 19 сентября, когда по решению правительства Латвии был ограничен въезд для россиян, поток граждан России в страну сократился на 34%. Об этом сообщили в Государственной пограничной охране Латвии 1 ноября.

За прошедшую неделю границу пересекли 1826 граждан России, что примерно в пять раз меньше, чем в соседних странах: в Эстонию за этот же период въехало 8574 гражданина России, в Литву – 7804.

Всего с 19 сентября российско-латвийскую и белорусско-латвийскую границы пересекли 10 687 граждан России. Среди них только те, кто соответствует установленным исключениям.

Только 14% из них въехали в Латвию на основании виз категории C или D, еще 41% является обладателями вида на жительство в Латвии, среди них члены семей граждан Латвии, студенты, работающие в Латвии, и лица, въезд которых связан с рабочими потребностями или гуманитарными соображениями. Почти половина граждан России, пересекших внешнюю границу, пользуются визами или видами на жительство, выданными другими странами. Это означает, что Латвия не является их конечной целью, отметили в погранохране.

На прошлой неделе во въезде в Латвию было отказано 33 гражданам России, а с 19 сентября – 302 гражданам России.

Контекст:

Латвия вместе с Литвой, Эстонией и Польшей закрыли с 19 сентября въезд для граждан России, едущих в эти страны с туристической целью, в том числе имеющих шенгенские визы, выданные третьими государствами.

21 сентября министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что Латвия не будет выдавать гуманитарные визы гражданам России, избегающим мобилизации.

Теги: Латвия, визы, границы, россияне
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