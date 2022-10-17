Президент Грузии не исключила пересмотра безвизового режима с РФ. В правительстве против

В условиях российской агрессии против Украины безвизовый режим с РФ стал "менее приемлемым", заявила президент Грузии Фото: EPA

По ее словам, безвизовый режим с РФ "довольно либеральный", но в условиях российской агрессии против Украины стал "менее приемлемым". Она добавила, что приток россиян в страну в последнее время стал вызовом. В то же время Зурабишвили заявила, что ситуация не является "угрозой", потому что в страну возвращается и много уроженцев Грузии.

В свою очередь, в правительстве Грузии не поддержали президента, сообщает портал. Министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили заявил, что необходимости пересматривать безвизовый режим для въезда граждан РФ в Грузию нет. Он сказал, что об этом "можно будет говорить", если сложится такая ситуация, что существующие в стране механизмы контроля не смогут обеспечить "нужный стандарт" безопасности.

Как отметил портал, граждане России могут посещать Грузию без виз и находиться в стране до года. В то же время граждане Грузии могут посетить Россию в случае получения визы.

Со дня объявления мобилизации в России в Грузию въехало минимум 68 887 граждан РФ, а выехало 45 724, сообщало издание "Новости-Грузия" со ссылкой на данные министерства внутренних дел страны.