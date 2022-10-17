Президент Грузии не исключила пересмотра безвизового режима с РФ. В правительстве против

По ее словам, безвизовый режим с РФ "довольно либеральный", но в условиях российской агрессии против Украины стал "менее приемлемым". Она добавила, что приток россиян в страну в последнее время стал вызовом. В то же время Зурабишвили заявила, что ситуация не является "угрозой", потому что в страну возвращается и много уроженцев Грузии.
В свою очередь, в правительстве Грузии не поддержали президента, сообщает портал. Министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили заявил, что необходимости пересматривать безвизовый режим для въезда граждан РФ в Грузию нет. Он сказал, что об этом "можно будет говорить", если сложится такая ситуация, что существующие в стране механизмы контроля не смогут обеспечить "нужный стандарт" безопасности.
Как отметил портал, граждане России могут посещать Грузию без виз и находиться в стране до года. В то же время граждане Грузии могут посетить Россию в случае получения визы.
Со дня объявления мобилизации в России в Грузию въехало минимум 68 887 граждан РФ, а выехало 45 724, сообщало издание "Новости-Грузия" со ссылкой на данные министерства внутренних дел страны.
21 сентября Путин объявил, что подписал указ о частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 000 человек. В то же время росСМИ сообщали, что под призыв может попасть 1,2 млн человек.
Количество россиян, бежавших от мобилизации из страны, превысило количество российских сил, развернутых у границы Украины в феврале, незадолго до полномасштабного вторжения, заявили в британской разведке 29 сентября.