Прокуратура Нью-Йорка вызвала на допрос детей Трампа

В суд вызвали самого Трампа, его дочь Иванку и сына Дональда Фото: EPA

По данным источника издания, повестки на допрос в суде самому экс-президенту и его детям были вручены 1 декабря.

Издание напоминает, что в отношении Trump Organization открыто уголовное дело в связи с использованием схемы уклонения от уплаты налогов, благодаря которой руководители получали компенсацию в виде неформальных льгот. Его расследует окружная прокуратура Манхэттена при участии Генпрокуратуры Нью-Йорка.

Но в данном случае речь идет об отдельном гражданском расследовании. Прокуратура Нью-Йорка пытается установить, не завышала ли компания стоимость некоторых объектов для получения ссуд и налоговых льгот.

Трое старших детей Трампа – Дональд, Эрик и Иванка – присоединились к компании своего отца еще после окончания колледжа. Когда он стал президентом в 2017 году, то передал бизнес своим детям, а также давнему финансовому директору компании Аллену Вайссельбергу.

Третьего сына Трампа, Эрика, прокуратура допросила еще в октябре 2020 года.

Газета отмечает, что в декабре 2021 года Трамп подал в суд на генпрокурора штата Нью-Йорк Летицию Джеймс, пытаясь остановить ее гражданское расследование и помешать ее участию в уголовном расследовании. В иске, поданном в федеральный суд в Олбани, утверждалось, что Джеймс, представительница Демократической партии, нарушила политические права Трампа и что ее действия "руководствовались исключительно политической враждебностью".