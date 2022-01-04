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Прокуратура Нью-Йорка вызвала на допрос детей Трампа

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В суд вызвали самого Трампа, его дочь Иванку и сына Дональда
В суд вызвали самого Трампа, его дочь Иванку и сына Дональда
Фото: EPA

Двое детей бывшего президента США Дональда Трампа, 44-летний Дональд Трамп – младший и 40-летняя Иванка Трамп получили повестки из Генеральной прокуратуры штата Нью-Йорк в рамках гражданского дела о мошенничестве. Об этом сообщила 3 января газета New York Times, в распоряжении которой оказались связанные с делом документы.

По данным источника издания, повестки на допрос в суде самому экс-президенту и его детям были вручены 1 декабря. 

Издание напоминает, что в отношении Trump Organization открыто уголовное дело в связи с использованием схемы уклонения от уплаты налогов, благодаря которой руководители получали компенсацию в виде неформальных льгот. Его расследует окружная прокуратура Манхэттена при участии Генпрокуратуры Нью-Йорка.

Но в данном случае речь идет об отдельном гражданском расследовании. Прокуратура Нью-Йорка пытается установить, не завышала ли компания стоимость некоторых объектов для получения ссуд и налоговых льгот.

Трое старших детей Трампа – Дональд, Эрик и Иванка – присоединились к компании своего отца еще после окончания колледжа. Когда он стал президентом в 2017 году, то передал бизнес своим детям, а также давнему финансовому директору компании Аллену Вайссельбергу.

Третьего сына Трампа, Эрика, прокуратура допросила еще в октябре 2020 года. 

Газета отмечает, что в декабре 2021 года Трамп подал в суд на генпрокурора штата Нью-Йорк Летицию Джеймс, пытаясь остановить ее гражданское расследование и помешать ее участию в уголовном расследовании. В иске, поданном в федеральный суд в Олбани, утверждалось, что Джеймс, представительница Демократической партии, нарушила политические права Трампа и что ее действия "руководствовались исключительно политической враждебностью".

Контекст:

Дональд Трамп – 45-й президент США (2017–2021 годы). До того, как стать президентом, Трамп был предпринимателем, возглавлял строительный конгломерат Trump Organization и компанию Trump Entertainment Resorts, которая специализируется на игорном и гостиничном бизнесе.

Трамп проиграл на очередных выборах президента США в ноябре 2020 года. По итогам всеобщего голосования их выиграл демократ Джо Байден.

Расследование в отношении Trump Organization начали еще в 2019 году. Как писала газета The New York Times, поводом для него стали заявления бывшего адвоката Трампа Майкла Коэна о том, что компания завышала стоимость своих активов для страховых компаний. Это позволило основному активу экс-президента кредитоваться на более выгодных условиях и получать льготы при уплате налога на недвижимость.

Генеральная прокуратура Нью-Йорка в мае 2021 года начала уголовное расследование против Trump Organization. Прокуроры изучают, как Trump Organization и ее агенты оценили стоимость Seven Springs, поместья площадью 212 акров к северу от Манхэттена, которое Трамп приобрел в 1995 году. Компания Трампа заявила, что столетний особняк площадью 4645 м² на территории использовался как убежище семьи Трампов.

Теги: налоги, прокуратура, Нью-Йорк, шоу-бизнес, мошенничество, Дональд Трамп, Манхэттен, Иванка Трамп, Дональд Трамп – младший, Эрик Трамп
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