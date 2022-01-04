Прокуратура Нью-Йорка вызвала на допрос детей Трампа

По данным источника издания, повестки на допрос в суде самому экс-президенту и его детям были вручены 1 декабря.
Издание напоминает, что в отношении Trump Organization открыто уголовное дело в связи с использованием схемы уклонения от уплаты налогов, благодаря которой руководители получали компенсацию в виде неформальных льгот. Его расследует окружная прокуратура Манхэттена при участии Генпрокуратуры Нью-Йорка.
Но в данном случае речь идет об отдельном гражданском расследовании. Прокуратура Нью-Йорка пытается установить, не завышала ли компания стоимость некоторых объектов для получения ссуд и налоговых льгот.
Трое старших детей Трампа – Дональд, Эрик и Иванка – присоединились к компании своего отца еще после окончания колледжа. Когда он стал президентом в 2017 году, то передал бизнес своим детям, а также давнему финансовому директору компании Аллену Вайссельбергу.
Третьего сына Трампа, Эрика, прокуратура допросила еще в октябре 2020 года.
Газета отмечает, что в декабре 2021 года Трамп подал в суд на генпрокурора штата Нью-Йорк Летицию Джеймс, пытаясь остановить ее гражданское расследование и помешать ее участию в уголовном расследовании. В иске, поданном в федеральный суд в Олбани, утверждалось, что Джеймс, представительница Демократической партии, нарушила политические права Трампа и что ее действия "руководствовались исключительно политической враждебностью".
Дональд Трамп – 45-й президент США (2017–2021 годы). До того, как стать президентом, Трамп был предпринимателем, возглавлял строительный конгломерат Trump Organization и компанию Trump Entertainment Resorts, которая специализируется на игорном и гостиничном бизнесе.
Трамп проиграл на очередных выборах президента США в ноябре 2020 года. По итогам всеобщего голосования их выиграл демократ Джо Байден.
Расследование в отношении Trump Organization начали еще в 2019 году. Как писала газета The New York Times, поводом для него стали заявления бывшего адвоката Трампа Майкла Коэна о том, что компания завышала стоимость своих активов для страховых компаний. Это позволило основному активу экс-президента кредитоваться на более выгодных условиях и получать льготы при уплате налога на недвижимость.
Генеральная прокуратура Нью-Йорка в мае 2021 года начала уголовное расследование против Trump Organization. Прокуроры изучают, как Trump Organization и ее агенты оценили стоимость Seven Springs, поместья площадью 212 акров к северу от Манхэттена, которое Трамп приобрел в 1995 году. Компания Трампа заявила, что столетний особняк площадью 4645 м² на территории использовался как убежище семьи Трампов.