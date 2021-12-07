Трамп напишет мемуары о работе на посту президента США

"Я пишу их. Вот увидите – это очень мощная вещь", – подчеркнул политик.

Как отметил бывший американский лидер, его произведением заинтересовались многие издательства. При этом Трамп не уточнил, когда будет выпущена книга и какие конкретно аспекты его работы она будет затрагивать.

Контекст:

Трамп был президентом США с января 2017-го по январь 2021 года. Он проиграл на очередных выборах президента США в ноябре прошлого года. По итогам всеобщего голосования их выиграл демократ Джо Байден.

Уход Трампа сопровождался громким скандалом с импичментом, начатым из-за того, что 6 января на митинге перед Белым домом он заявил сторонникам, что никогда не признает поражение на выборах, и призвал идти к зданию Конгресса, где должны были объявить победителем выборов тогдашнего кандидата в президенты США демократа Джо Байдена. Протестующие отправились к зданию Конгресса США и штурмом взяли его. В результате беспорядков погибли пять человек, среди них и офицер полиции Капитолия, а в Вашингтоне из-за этого объявили чрезвычайное положение.

Однако 13 февраля за импичмент Трампа проголосовали 57 членов Сената при необходимых 67, он был оправдан.