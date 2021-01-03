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Республиканцы хотят выступить в Конгрессе против победы Байдена – CNN

О своем намерении проголосовать против результатов коллегии выборщиков уже объявили члены Палаты представителей Конгресса США Мо Брукс из Алабамы, Джоди Хайс из Джорджии, Джефф ван Дрю из Нью-Джерси и Джо Уилсон из Южной Каролины, сообщил канал CNN.

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Байден получил 306 голосов коллегии выборщиков
Байден получил 306 голосов коллегии выборщиков
Фото: Joe Biden / Facebook

На совместном заседании двух палат Конгресса США около 140 республиканцев могут выступить против результатов голосования коллегии выборщиков, которое подтвердило победу демократа Джо Байдена. Об этом сообщил американский телеканал CNN 31 декабря со ссылкой на двух конгрессменов-республиканцев из Палаты представителей США. 

Союзники нынешнего президента США Дональда Трампа практически не имеют шансов изменить результат президентских выборов. Они лишь задерживают на несколько часов неизбежное утверждение Байдена на посту следующего президента страны, сделал выводы CNN.

Сенатор-республиканец от штата Небраска Бен Сасс высказался против такой тактики. 31 декабря он написал в Facebook, что "президент и его союзники играют с огнем".

"Они просили сначала суды, законодательные собрания штатов, а теперь и Конгресс признать недействительными миллионы голосов. Если вы делаете громкие заявления, должны быть доказательства. Но президент этого не делает, как и коллективные поджигатели, члены Конгресса, которые будут возражать против голосования коллегии выборщиков", – подчеркнул Сасс.

https://www.facebook.com/SenatorSasse/posts/3517705981660655

О голосовании против результатов коллегии выборщиков публично объявили член Палаты представителей Мо Брукс из Алабамы, Джоди Хайс из Джорджии, Джефф ван Дрю из Нью-Джерси и Джо Уилсон из Южной Каролины. К ним присоединились восемь республиканцев из Пенсильвании, они в четверг объявили о своих намерениях в совместном заявлении, сообщил CNN.

Среди тех, кто недавно объявил о намерении возразить на заседании в Конгрессе, были члены Палаты представителей Марджори Тейлор Грин из Джорджии, Мэдисон Коуторн из Северной Каролины, Лорен Бойберт из штата Колорадо и Дайан Харшбаргер из Теннесси. По информации CNN, на этой неделе, 30 декабря, сенатор-республиканец из Миссури Джош Хоули заявил о намерении возразить на заседании обеих палат Конгресса.

В Палате представителей Конгресса США демократы имеют 233 места, а республиканцы –196.

Всеобщее голосование на выборах президента США проходило 3 ноября 2020 года. Явка на этих выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев. 14 декабря коллегия выборщиков утвердила результаты голосования: Байден получил 306 голосов, а Трамп – 232. После голосования коллегии выборщиков Байден призвал американцев к единству и заявил о торжестве демократии. Он раскритиковал попытки Трампа оспорить результаты выборов.

Трамп отказывается признать поражение на выборах и пытается оспорить результаты голосования в судах различных штатов. Его личный адвокат Рудольф Джулиани обещал, что команда юристов главы Белого дома продолжит подавать иски

Официально победителя выборов объявят на совместном заседании Конгресса 6 января. Инаугурация нового президента США должна пройти 20 января.

Теги: США, выборы, Джо Байден, инаугурация, Миссури, Дональд Трамп, Алабама, Мэдисон, Колорадо, Южная Каролина, Джорджия, сенатор, Нью-Джерси, Пенсильвания, выборы президента США 2020, конгрессмены, Джо Уилсон
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