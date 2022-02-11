Reuters: На переговорах в Москве Макрон увидел "более жесткого" Путина

По словам источников, Путин на встрече неоднократно возвращался к вопросу о соглашении с НАТО 1997 года Фото: EPA

Согласно источнику, Путин во время беседы неоднократно возвращался к вопросу о соглашении с НАТО 1997 года, которое проложило путь трем странам бывшего советского блока – Польше, Венгрии и Чехии – к вступлению в Альянс.

Путин назвал это соглашение "предательством прежних обещаний Альянса не расширяться". Хотя, как отмечает Reuters, члены НАТО отрицают, что когда-либо давали подобные обещания.

Российский лидер также говорил о революции на Майдане 2014 года и об избрании Владимира Зеленского президентом Украины в 2019 году, говорят источники. В частности, Путин называл революцию переворотом и уверял, что Зеленский контролируется США.

По словам другого источника, после переговоров Макрон сказал своей команде, что, когда он принимал Путина во Франции в 2019 году, кремлевский лидер казался "менее жестким и менее сосредоточенным на истории", чем в этот раз.