Reuters: На переговорах в Москве Макрон увидел "более жесткого" Путина

Согласно источнику, Путин во время беседы неоднократно возвращался к вопросу о соглашении с НАТО 1997 года, которое проложило путь трем странам бывшего советского блока – Польше, Венгрии и Чехии – к вступлению в Альянс.
Путин назвал это соглашение "предательством прежних обещаний Альянса не расширяться". Хотя, как отмечает Reuters, члены НАТО отрицают, что когда-либо давали подобные обещания.
Российский лидер также говорил о революции на Майдане 2014 года и об избрании Владимира Зеленского президентом Украины в 2019 году, говорят источники. В частности, Путин называл революцию переворотом и уверял, что Зеленский контролируется США.
По словам другого источника, после переговоров Макрон сказал своей команде, что, когда он принимал Путина во Франции в 2019 году, кремлевский лидер казался "менее жестким и менее сосредоточенным на истории", чем в этот раз.
7 февраля Макрон провел переговоры с Путиным, которые длились более пяти часов. После них президенты дали пресс-конференцию, где, в частности, лидер РФ сказал, что опасается вступления Украины в НАТО, и прокомментировал Минские соглашения. Путин также заявил, что готов предложить пятому президенту Украины, народному депутату от "Европейской солидарности" Петру Порошенко политическое убежище в РФ.
Агентство Reuters 8 февраля сообщило, что Путин в ходе переговоров якобы пообещал Макрону не совершать новых военных маневров неподалеку от Украины. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал, что не слышал таких сообщений.
Встреча двух президентов в сети стала поводом для шуток из-за очень длинного стола, за которым сидели политики.