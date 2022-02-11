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Reuters: На переговорах в Москве Макрон увидел "более жесткого" Путина

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По словам источников, Путин на встрече неоднократно возвращался к вопросу о соглашении с НАТО 1997 года
По словам источников, Путин на встрече неоднократно возвращался к вопросу о соглашении с НАТО 1997 года
Фото: EPA

Президент Франции Эммануэль Макрон после встречи с лидером России Владимиром Путиным заявил в разговоре с членами своей команды, что еще три года назад российский лидер был "менее жестким". Об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на неназванные французские источники.

Согласно источнику, Путин во время беседы неоднократно возвращался к вопросу о соглашении с НАТО 1997 года, которое проложило путь трем странам бывшего советского блока – Польше, Венгрии и Чехии – к вступлению в Альянс.

Путин назвал это соглашение "предательством прежних обещаний Альянса не расширяться". Хотя, как отмечает Reuters, члены НАТО отрицают, что когда-либо давали подобные обещания.

Российский лидер также говорил о революции на Майдане 2014 года и об избрании Владимира Зеленского президентом Украины в 2019 году, говорят источники. В частности, Путин называл революцию переворотом и уверял, что Зеленский контролируется США.

По словам другого источника, после переговоров Макрон сказал своей команде, что, когда он принимал Путина во Франции в 2019 году, кремлевский лидер казался "менее жестким и менее сосредоточенным на истории", чем в этот раз.

Контекст:

7 февраля Макрон провел переговоры с Путиным, которые длились более пяти часов. После них президенты дали пресс-конференцию, где, в частности, лидер РФ сказал, что опасается вступления Украины в НАТО, и прокомментировал Минские соглашения. Путин также заявил, что готов предложить пятому президенту Украины, народному депутату от "Европейской солидарности" Петру Порошенко политическое убежище в РФ.

Агентство Reuters 8 февраля сообщило, что Путин в ходе переговоров якобы пообещал Макрону не совершать новых военных маневров неподалеку от Украины. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал, что не слышал таких сообщений.

Встреча двух президентов в сети стала поводом для шуток из-за очень длинного стола, за которым сидели политики.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Франция, переговоры, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон
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