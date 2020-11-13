Роскомнадзор, который больше двух лет безуспешно пытался заблокировать Telegram, завел там свой канал

Первое сообщение в мессенджере Telegram Роскомнадзор опубликовал 29 октября.

Ранее официальных сообщений о Telegram-канале Роскомнадзора не было Фото: depositphotos.com

Российская федеральная служба по надзору за сферой связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, которая больше двух лет безуспешно пыталась заблокировать мессенджер Telegram, завела там свой канал. Об этом пресс-служба российского ведомства сообщила в Twitter 13 ноября.

"Мы тут подумали и решили: если вам удобнее читать новости Роскомнадзора в Telegram, значит, у вас должна быть такая возможность", – говорится в сообщении.

* Мы тут подумали и решили: если вам удобнее читать новости Роскомнадзора в Telegram, значит у вас должна быть такая возможность.



Наш официальный канал: https://t.co/JT3rFH2JGN pic.twitter.com/7N4Hnxz1tW — Роскомнадзор (@roscomnadzor) November 13, 2020

Как отмечает российское издание "Медуза", ранее официальных сообщений о Telegram-канале Роскомнадзора не было.

Первую публикацию в Telegram Роскомнадзор сделал 29 октября.

Доступ к Telegram на территории России начали блокировать 16 апреля 2018 года. До этого собственники мессенджера отказались предоставить спецслужбам РФ ключи для декодирования сообщений.

Создатель и владелец ресурса Павел Дуров призвал российских пользователей не удалять и не переустанавливать Telegram. Он пообещал, что мессенджер будет использовать встроенные методы обхода блокировок, не требующие действий от пользователей. При этом он признал, что не гарантирует доступность сервиса без использования виртуальных частных сетей (VPN).

Роскомнадзор для полного запрета мессенджера заблокировал IP-адреса компаний Amazon и Google, хостинг которых использует Telegram. От таких действий регулятора пострадали приложения Microsoft, MasterCard, Twitter, Viber и других организаций, имевших доступ к тем же серверам, уточняло "Радио Свобода".

19 апреля 2018 года Дуров сообщил, что Telegram продолжает оставаться доступным российским пользователям. Он также поблагодарил тех, кто "участвует в цифровом сопротивлении".

28 апреля российский интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев признал, что Telegram заблокировать невозможно.

В августе 2018-го стало известно об изменении политики конфиденциальности Telegram. В нее добавили пункт о возможности передавать спецслужбам информацию о людях, подозреваемых в терроризме, если на это есть соответствующее решение суда. Представители компании подчеркнули, что изменение политики конфиденциальности мессенджера – не уступка Telegram властям, а предложение юридического баланса между интересами национальной безопасности и сохранением тайны частной переписки.

В июне 2020 года Роскомнадзор решил снять требования по ограничению доступа к Telegram.