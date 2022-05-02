России потребуются годы, чтобы воссоздать выведенные из строя в Украине элитные военные подразделения – разведка Великобритании

По данным Генштаба ВСУ на 1 мая, потери личного состава российской армии в войне против Украины достигли около 23,5 тыс. военных Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Об этом 2 мая сообщило минобороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.

Отмечается, что, вполне вероятно, более четверти этих частей в настоящее время выведены из строя.

"Некоторые из самых элитных частей России, в том числе воздушно-десантные войска, пострадали от самых высоких показателей истощения. России, вероятно, потребуются годы, чтобы воссоздать эти силы", – подчеркнули в британской разведке.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 02 May 2022



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* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/S7E6h4WTgM — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) May 2, 2022

Война России против Украины. Главное (обновляется)