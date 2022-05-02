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России потребуются годы, чтобы воссоздать выведенные из строя в Украине элитные военные подразделения – разведка Великобритании

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По данным Генштаба ВСУ на 1 мая, потери личного состава российской армии в войне против Украины достигли около 23,5 тыс. военных
По данным Генштаба ВСУ на 1 мая, потери личного состава российской армии в войне против Украины достигли около 23,5 тыс. военных
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

В начале войны в Украине Россия задействовала более 120 батальонных тактических групп, что составляет примерно 65% всей наземной боевой численности.

Об этом 2 мая сообщило минобороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.

Отмечается, что, вполне вероятно, более четверти этих частей в настоящее время выведены из строя.

"Некоторые из самых элитных частей России, в том числе воздушно-десантные войска, пострадали от самых высоких показателей истощения. России, вероятно, потребуются годы, чтобы воссоздать эти силы", – подчеркнули в британской разведке.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале апреля северные области Украины были освобождены от российских оккупантов. В Генштабе ВСУ сообщали, что Россия перегруппировывала свои войска, чтобы сосредоточить усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель которого – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.

18 апреля Генштаб ВСУ сообщил о "признаках начала наступательной операции" на востоке. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – сказал Зеленский 18 апреля. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория нашего государства будет освобождена".

По данным Генштаба ВСУ на 1 мая, потери личного состава российской армии в войне против Украины достигли около 23,5 тыс. военных.

Теги: Россия, Украина, Великобритания, разведка, батальоны, наступление, война России против Украины, потери России, российские оккупанты
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