России потребуются годы, чтобы воссоздать выведенные из строя в Украине элитные военные подразделения – разведка Великобритании

Об этом 2 мая сообщило минобороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.
Отмечается, что, вполне вероятно, более четверти этих частей в настоящее время выведены из строя.
"Некоторые из самых элитных частей России, в том числе воздушно-десантные войска, пострадали от самых высоких показателей истощения. России, вероятно, потребуются годы, чтобы воссоздать эти силы", – подчеркнули в британской разведке.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 02 May 2022— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) May 2, 2022
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Война России против Украины. Главное (обновляется)
В начале апреля северные области Украины были освобождены от российских оккупантов. В Генштабе ВСУ сообщали, что Россия перегруппировывала свои войска, чтобы сосредоточить усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель которого – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.
18 апреля Генштаб ВСУ сообщил о "признаках начала наступательной операции" на востоке. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – сказал Зеленский 18 апреля. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория нашего государства будет освобождена".
По данным Генштаба ВСУ на 1 мая, потери личного состава российской армии в войне против Украины достигли около 23,5 тыс. военных.