ГОРДОН
 
 
МИР

Россия и Китай подрывают порядок, основанный на правилах – Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что Альянсу нужно укреплять сотрудничество с единомышленниками для защиты демократических ценностей от Китая и России.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Столтенберг: Мы стали свидетелями ответственности России за агрессивные действия
Столтенберг: Мы стали свидетелями ответственности России за агрессивные действия
Фото: ЕРА

Россия и Китай являются угрозой для международного порядка, заявил 17 февраля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, стенограмму его пресс-конференции опубликовал сайт Альянса.

"Нам необходимо укреплять наше политическое и практическое сотрудничество с демократическими единомышленниками по всему миру. Таким образом мы можем защитить основанный на правилах порядок, который подрывается странами, не разделяющими наших ценностей – такими, как Россия и Китай", – сказал он.

Генсек НАТО считает, что необходима "политическая координация между союзниками".

Столтенберг также предложил "больше использовать НАТО как платформу для консультаций и координации по большему количеству вопросов и в большем количестве форматов".

Позже он вернулся к вопросу о России.

"Еще в 2010 году мы работали над установлением того, что мы тогда называли стратегическим партнерством с Россией. С тех пор мы стали свидетелями ответственности России за агрессивные действия против соседей, незаконную аннексию Крыма, и все в корне изменилось", – заявил Столтенберг.

В июне 2020 года генсек НАТО говорил, что действия России и Китая существенно влияют на глобальный баланс и создают угрозы мировой безопасности. В частности, Россия "безудержно" наращивает военную активность, а Китай активен в киберпространстве, расширяет присутствие в Арктике и Африке, инвестирует в западную критическую инфраструктуру, отмечал Столтенберг.

Теги: Россия, Китай, НАТО, демократия, Йенс Столтенберг, сотрудничество
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Виторган о жене, умершей от рака: Мы боролись за Аллочку три года. Проходит год – вроде все нормально. Выходим на сцену, играем. Все в порядке. Но бах!.. Это печаль вечная G
Дмитрий ГОРДОН
"Это большой труд", "Еще один стриптизер на подходе". Сын Тарзана с невестой исполнили на пилоне танец. Видео
"Это большой труд", "Еще один стриптизер на подходе". Сын Тарзана с невестой исполнили на пилоне танец. Видео
Притула показал, как отдыхает в Дубае
Притула показал, как отдыхает в Дубае
Подольская заявила, что планирует выйти на работу, чтобы, как все люди, "зарабатывать деньги на свою жизнь"
Подольская заявила, что планирует выйти на работу, чтобы, как все люди, "зарабатывать деньги на свою жизнь"
Брежнева показала, какое фото стоит на заставке ее телефона
Брежнева показала, какое фото стоит на заставке ее телефона
Бабкин улетел в Австрию для проведения операции на втором глазу
Бабкин улетел в Австрию для проведения операции на втором глазу
Хилтон объявила о помолвке
Хилтон объявила о помолвке
"Я как залепил! Она и улетела. Потом "тончик" накладывала". Паперный рассказал, почему ударил Сумскую во время развода
"Я как залепил! Она и улетела. Потом "тончик" накладывала". Паперный рассказал, почему ударил Сумскую во время развода
Jerry Heil: Если нет времени на генеральный ремонт головы, можно сделать косметический тюнинг
Jerry Heil: Если нет времени на генеральный ремонт головы, можно сделать косметический тюнинг
Кидман во время посещения театра получила удар по голове от недовольного зрителя – СМИ
Кидман во время посещения театра получила удар по голове от недовольного зрителя – СМИ
Alyosha и Тополя обменялись в сети публичными сообщениями
Alyosha и Тополя обменялись в сети публичными сообщениями
"Всем уже давно понятно". Полянский прокомментировал отношения с Grosu
"Всем уже давно понятно". Полянский прокомментировал отношения с Grosu
"Принятие ситуации – вот что важно". Демин рассказал, как сын отреагировал на развод родителей
"Принятие ситуации – вот что важно". Демин рассказал, как сын отреагировал на развод родителей
Хименес-Браво показал свое место силы
Хименес-Браво показал свое место силы
75-летняя мать Королевой рассказала о своем втором муже
75-летняя мать Королевой рассказала о своем втором муже
"Он в командировках, она одна, а я рядом". Паперный рассказал, как увел третью жену из семьи
"Он в командировках, она одна, а я рядом". Паперный рассказал, как увел третью жену из семьи
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
Родившая пятерню одесситка, которую бросил муж, рассказала, как выживает во время карантина
Родившая пятерню одесситка, которую бросил муж, рассказала, как выживает во время карантина
Как выглядит отец Дана Балана? Мать артиста обнародовала совместные снимки с мужем
Как выглядит отец Дана Балана? Мать артиста обнародовала совместные снимки с мужем
"Беременна!", "Мимимишность зашкаливает". Каменских обратилась к своим поклонникам
"Беременна!", "Мимимишность зашкаливает". Каменских обратилась к своим поклонникам
"Жаришка". Дорофеева надела "голое" прозрачное белье
"Жаришка". Дорофеева надела "голое" прозрачное белье
"Какой шикарный вид!". Жена продюсера "Квартал 95" Саливанчук позировала в откровенном платье без бюстгальтера
"Какой шикарный вид!". Жена продюсера "Квартал 95" Саливанчук позировала в откровенном платье без бюстгальтера
18-летний сын Тарзана и Королевой сделал предложение своей девушке. Фото
18-летний сын Тарзана и Королевой сделал предложение своей девушке. Фото
Боярский госпитализирован спустя 10 дней после вакцинации от коронавируса
Боярский госпитализирован спустя 10 дней после вакцинации от коронавируса
  "Они знают, что это для здоровья". Галкин рассказал, что пьют его с Пугачевой дети для поддержания иммунитета
"Они знают, что это для здоровья". Галкин рассказал, что пьют его с Пугачевой дети для поддержания иммунитета
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS