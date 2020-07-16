Россия использовала разведданные США, чтобы устранять чеченцев в Европе – СМИ

После того, как администрация президента США Дональда Трампа поддержала политику обмена секретной информацией с Россией в надежде на укрепление отношений, российские спецслужбы стали систематически запрашивать данные о чеченцах, сбежавших от политического преследования на родине в Европу, пишет The Business Insider.

С 2004 года в Европе было убито более десятка чеченских активистов Фото: ЕРА

Россия систематически использовала договоренность об обмене разведданными с США, чтобы выслеживать и устранять чеченских диссидентов в Европе. Об этом 15 июля написало издание The Business Insider со ссылкой на три источника в силовых и разведывательных структурах Европы.

Такая практика появилась после того, как администрация президента США Дональда Трампа поддержала политику обмена секретной информацией с Россией в надежде на укрепление отношений.

По словам собеседников издания, Россия систематически запрашивала информацию по чеченским диссидентам, которые искали убежища в Европе. При этом США практически ничего не получали взамен. Представители американской разведки считали договоренность об обмене разведданными с Россией бессмысленной, однако выполняли ее по распоряжению администрации Трампа.

Белый дом настаивал на сотрудничестве с Москвой в сфере контртеррористической деятельности, однако члены разведсообщества были уверены, что такое сотрудничество будет односторонним и приведет лишь к трате времени и энергии, сообщил The Business Insider бывший чиновник Белого дома Марк Полимеропулос.

С 2004 года в Европе было убито более десятка чеченских активистов, причем во многих случаях подозреваемые в преступлениях были связаны либо с российской разведкой, либо с силами главы Чечни Рамзана Кадырова.

Последним из резонансных преступлений против чеченцев в Европе стало убийство блогера Мамихана Умарова в Вене. Его убили вечером 4 июля в пригороде Вены Герасдорфе выстрелом в голову. Вскоре правоохранители задержали водителя авто предполагаемого убийцы. Умаров подавал заявление на политическое убежище в Австрии.

По подозрению в убийстве Умарова в Австрии задержаны уроженцы Чечни Сарали Ахтаев и Салман Магамадов, сообщил проект "Кавказ.Реалии" со ссылкой на источник в одной из европейских чеченских диаспор.

В соцсетях и интервью он говорил о себе как о бывшем наемнике, называл себя экс-сотрудником министерства шариатской государственной безопасности Республики Ичкерия, рассказывал о связях российских спецслужб с покушениями на политэмигрантов и бывших чеченских сепаратистов в Европе. Умаров являлся последовательным критиком главы Чечни Рамзана Кадырова, нередко его высказывания носили оскорбительный характер.

Кадыров обвинил в убийстве Умарова спецслужбы, работающие против России.