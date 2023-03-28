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Россия недовольна планами Армении присоединиться к Римскому статуту и предупредила Ереван о последствиях – СМИ

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Римский статут суда в Гааге (на фото) Армения подписала, но пока не ратифицировала
Римский статут суда в Гааге (на фото) Армения подписала, но пока не ратифицировала
Фото: ЕРА

Власти РФ считают "неприемлемыми" происходящие в Армении процессы по ратификации Римского статута Международного уголовного суда (МУС) в Гааге. Об этом 27 марта заявил государственному российскому агентству ТАСС неназванный источник в МИД РФ.

"Москва считает абсолютно неприемлемыми планы Еревана по присоединению к Римскому статуту Международного уголовного суда на фоне юридически ничтожных "ордеров" в отношении руководства РФ. [...] Армянская сторона предупреждена "о крайне негативных" для двусторонних отношений последствиях возможных шагов Еревана", – говорится в сообщении.

24 марта Конституционный суд Армении после обращения правительства пришел к выводу, что признание юрисдикции Международного уголовного суда соответствуют армянской конституции.

Римский статут Армения подписала в 1998 году, но до сих пор не ратифицировала его, так как в 2004 году Конституционный суд страны признал обязательства договора противоречащими ряду положений действовавшей на тот момент конституции.

Теперь в случае ратификации Римского статута армянские правоохранители обязаны будут арестовать президента РФ Владимира Путина, если он окажется на территории Армении.

Контекст:

17 марта МУС выдал ордер на арест Путина и детского омбудсмена в РФ Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконной депортации детей из оккупированных районов Украины в Россию.

Теперь Путин имеет официальный статус подозреваемого в совершении международного преступления – незаконной депортации и перемещения украинских детей, отметили в Офисе генпрокурора Украины.

Спикер Путина Дмитрий Песков, комментируя решение МУС, заявил, что в Кремле "саму постановку вопроса считают возмутительной и неприемлемой".

Путин может предстать перед судом, несмотря на аргументы Москвы о том, что на Россию не распространяются решения Международного уголовного суда, заявил главный прокурор МУС Карим Хан 17 марта.

Выдача МУС ордера на арест Путина является "поворотным моментом", заявил президент Украины Владимир Зеленский 19 марта.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, конституция, арест, Армения, МИД России, Римский статут, ратификация, суд
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