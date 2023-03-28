Россия недовольна планами Армении присоединиться к Римскому статуту и предупредила Ереван о последствиях – СМИ

"Москва считает абсолютно неприемлемыми планы Еревана по присоединению к Римскому статуту Международного уголовного суда на фоне юридически ничтожных "ордеров" в отношении руководства РФ. [...] Армянская сторона предупреждена "о крайне негативных" для двусторонних отношений последствиях возможных шагов Еревана", – говорится в сообщении.
24 марта Конституционный суд Армении после обращения правительства пришел к выводу, что признание юрисдикции Международного уголовного суда соответствуют армянской конституции.
Римский статут Армения подписала в 1998 году, но до сих пор не ратифицировала его, так как в 2004 году Конституционный суд страны признал обязательства договора противоречащими ряду положений действовавшей на тот момент конституции.
Теперь в случае ратификации Римского статута армянские правоохранители обязаны будут арестовать президента РФ Владимира Путина, если он окажется на территории Армении.
17 марта МУС выдал ордер на арест Путина и детского омбудсмена в РФ Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконной депортации детей из оккупированных районов Украины в Россию.
Теперь Путин имеет официальный статус подозреваемого в совершении международного преступления – незаконной депортации и перемещения украинских детей, отметили в Офисе генпрокурора Украины.
Спикер Путина Дмитрий Песков, комментируя решение МУС, заявил, что в Кремле "саму постановку вопроса считают возмутительной и неприемлемой".
Путин может предстать перед судом, несмотря на аргументы Москвы о том, что на Россию не распространяются решения Международного уголовного суда, заявил главный прокурор МУС Карим Хан 17 марта.
Выдача МУС ордера на арест Путина является "поворотным моментом", заявил президент Украины Владимир Зеленский 19 марта.