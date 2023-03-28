Россия недовольна планами Армении присоединиться к Римскому статуту и предупредила Ереван о последствиях – СМИ

Римский статут суда в Гааге (на фото) Армения подписала, но пока не ратифицировала Фото: ЕРА

"Москва считает абсолютно неприемлемыми планы Еревана по присоединению к Римскому статуту Международного уголовного суда на фоне юридически ничтожных "ордеров" в отношении руководства РФ. [...] Армянская сторона предупреждена "о крайне негативных" для двусторонних отношений последствиях возможных шагов Еревана", – говорится в сообщении.

24 марта Конституционный суд Армении после обращения правительства пришел к выводу, что признание юрисдикции Международного уголовного суда соответствуют армянской конституции.

Римский статут Армения подписала в 1998 году, но до сих пор не ратифицировала его, так как в 2004 году Конституционный суд страны признал обязательства договора противоречащими ряду положений действовавшей на тот момент конституции.

Теперь в случае ратификации Римского статута армянские правоохранители обязаны будут арестовать президента РФ Владимира Путина, если он окажется на территории Армении.