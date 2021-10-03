Россия превращается из федерации в унитарное полицейское государство – Венедиктов

"Мы пропустили самое главное. Мы пропустили вместе с вами. Изменение конституции означало не только обнуление. Обнуление – это часть, способ наиболее видный. Означало изменение природы российского государства. [...] Государство начало менять свой контур. Самое главное – из федерации оно превращается в унитарное государство. Автократическое и полицейское", – сказал он.

По словам главреда "Эха Москвы", к этому "шло давно".

"Эта команда с Путиным... Я помню этот разговор в 2001-го с ним, они реально думают все эти 20 лет или сколько их, что Россия должна быть унитарным государством, что она не может управляться как федерация. Иначе она распадется. И хотя формально она сохраняла признаки федерации, вы же помните, что первым движением было назначение губернаторов в 2003 году после Беслана", – считает Венедиктов.

Это был "первый сигнал", подчеркнул он.

"Сейчас после изменения конституции, помните, я говорил: усиление центральной власти. Мне говорили: нет, смотрите, там правительство. Да ни хрена. Ой, нет, смотрите, там Совфед. Да ни хрена. Ой, нет, смотрите, там Конституционный суд. Я говорил: да ни хрена. Все усиливает центральная власть. Неважно, президент, Совет национальной безопасности, Госсовет. Неважно. После чего началось резкое принятие репрессивных законов или репрессивизация существующих законов", – объяснил Венедиктов.

Он уверен, что Россия находится "не в стадии транзита, а в стадии трансформации".

"Это другая история, это уже не вопрос личной власти от Путина к Путину или от Путина к кому-то еще. Это вопрос трансформации природы государства. [...] Во время трансформации государство опирается прежде всего на силовые органы. Прежде всего. Это так же как [француз Шарль] де Голль менял конституцию. По сути дела, это конституционный переворот", – сказал Венедиктов.

По его словам, "мы живем уже в другом меняющемся государстве по сравнению с тем, что было до 2020 года".