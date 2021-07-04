ГОРДОН
 
 
МИР

Венедиктов: У Путина есть проблема – не признает своих ошибок

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Венедиктов о главе Кремля: Что такого показать, как тебя колют?
Венедиктов о главе Кремля: Что такого показать, как тебя колют?
Фото: ЕРА

Президент России Владимир Путин не признает ошибок, допущенных, в частности, в вопросе вакцинации от коронавирусной инфекции. Такое мнение выразил 1 июля в эфире радиостанции "Эхо Москвы" ее главный редактор Алексей Венедиктов.

"У Владимира Владимировича, на мой взгляд, есть проблема – не признает своих ошибок. Он ошибся в том, что он вовремя – я думаю, что он это понимает, – не призывал вакцинироваться. Он ошибся в том, что он говорил о том, что мы победили [COVID-19]. Ну, что ему, правда, сказали. Неважно. Ты отвечаешь. Он ошибся в этом. Он знает, что люди это помнят", – сказал он.

Главред "Эха Москвы" считает, что Путину следовало вакцинироваться публично.

"Он ошибся в том, что он не показал, как его вакцинировали. Ну и что? Что такого показать, как тебя колют? Ты с голым торсом на лошади ездишь и плаваешь... Если куда-то еще, можно не показывать, Владимир Владимирович. А в плечо можно и показывать. Не согласен с ним. И он не признает ошибок. Он публично не признает ошибок. И если ему сейчас кто-то говорил, что надо было раньше, он – сквозь зубы. Он уверен, все равно победим, все равно будем лучше всех. В нем это есть. Поэтому вот так он себя и ведет, на мой взгляд. Мое наблюдение показывает, что причина в этом", – объяснил Венедиктов.

Контекст:

11 августа 2020 года Путин заявил о регистрации первой российской вакцины от COVID-19 "Спутник V". 27 августа президент РФ сказал, что одна из его дочерей уже сделала две прививки этой вакциной и чувствует себя нормально.

26 июня Путин заявил, что эпидемия коронавируса в России отступает, а в феврале 2021 года – что РФ справилась с ней лучше, чем Евросоюз и США, сообщали российские "Вести".

На прямой линии 30 июня 2021 года глава Кремля сказал, что он вакцинировался "в феврале, что ли", но его спикер Дмитрий Песков говорил, что это произошло 23 марта. О получении второй дозы Путин объявлял 14 апреля.

На прямой линии Путин говорил, что "принял для себя решение привиться "Вектором", ой, "Спутником V". Также он ответил, почему процедура была непубличной. "По поводу видео.. я не думаю, что это так уж и важно. А если бы не в руку делали, а в другое место, тоже надо было бы показать?.. Думаю, что граждане страны понимают: если я сказал, что сделал прививку, то, значит, сделал. На таком уровне не занимаются мелким жульничеством", – заверил глава Кремля.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, Россия находится на пятом месте в мире по распространенности COVID-19. В стране с начала пандемии подтвердили 5,5 млн случаев заболевания, умерло 135,6 тыс. человек.

Теги: Россия, Владимир Путин, эпидемия, вакцинация, Алексей Венедиктов, президент, инфекция, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус, прививки
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Горяча, как асфальт в жару". Астафьева взволновала сеть откровенными фото без белья
"Горяча, как асфальт в жару". Астафьева взволновала сеть откровенными фото без белья
"Мое сердце". Alyosha очаровала сеть семейным фото
"Мое сердце". Alyosha очаровала сеть семейным фото
"Сексуальненько", "Ножки отличные". Каменских очаровала подписчиков длинными ногами
"Сексуальненько", "Ножки отличные". Каменских очаровала подписчиков длинными ногами
Седокова в коротком топе похвасталась спортивным телом
Седокова в коротком топе похвасталась спортивным телом
"Положение делает прекрасной". Осадчая позировала в нежном фиалковом платье
"Положение делает прекрасной". Осадчая позировала в нежном фиалковом платье
Супруги Бекхэм празднуют 22-ю годовщину свадьбы. Трогательные архивные кадры
Супруги Бекхэм празднуют 22-ю годовщину свадьбы. Трогательные архивные кадры
"Безобразие какое-то". Никитюк на камеру выпятила пятую точку перед соведущим
"Безобразие какое-то". Никитюк на камеру выпятила пятую точку перед соведущим
"Соблазнительные изгибы". Бывшая жена Dzidzio в бикини поразила роскошными ногами и плоским животом
"Соблазнительные изгибы". Бывшая жена Dzidzio в бикини поразила роскошными ногами и плоским животом
  Jerry Heil рассекретила, сколько стоят ее песни
  Jerry Heil рассекретила, сколько стоят ее песни
  "Я не знала, как с этим справляться". Солистка Kazka страдала от травли за лишний вес
  "Я не знала, как с этим справляться". Солистка Kazka страдала от травли за лишний вес
"Изысканно и невероятно вкусно". Хименес-Браво поделился рецептом французских блинчиков с черешней
"Изысканно и невероятно вкусно". Хименес-Браво поделился рецептом французских блинчиков с черешней
  "Это нормально?" Беременная MamaRika рассказала о бегстве из госбольницы и угрозе выкидыша
  "Это нормально?" Беременная MamaRika рассказала о бегстве из госбольницы и угрозе выкидыша
  Дантес объяснил, почему не хочет Потапа в продюсеры и за что ненавидит свой день рождения
  Дантес объяснил, почему не хочет Потапа в продюсеры и за что ненавидит свой день рождения
  "Моя жизнь стала не моей". Фролова высказалась о депрессии после родов
  "Моя жизнь стала не моей". Фролова высказалась о депрессии после родов
"Как вобла стала. Настя, верни прежние формы". Каменских взволновала подписчиков своим внешним видом
"Как вобла стала. Настя, верни прежние формы". Каменских взволновала подписчиков своим внешним видом
"Фото не звезды, а люксовой проститутки". Лобода в откровенном наряде оголила бедра
"Фото не звезды, а люксовой проститутки". Лобода в откровенном наряде оголила бедра
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"На нее много кто положил глаз". В СМИ показали, как выглядит новая избранница Андрея Богдана
"На нее много кто положил глаз". В СМИ показали, как выглядит новая избранница Андрея Богдана
"Конечно, тяжело после 45 лет". Джанабаева показала, как они спят с 56-летним Меладзе
"Конечно, тяжело после 45 лет". Джанабаева показала, как они спят с 56-летним Меладзе
"Большие сиськи", "Острый сосок, который может кого-то зарезать". В сети обсуждают грудь Сальмы Хайек
"Большие сиськи", "Острый сосок, который может кого-то зарезать". В сети обсуждают грудь Сальмы Хайек
"Мы немного в п...здеце". Победительница "Холостяка 9" пожаловалась, что не может переехать в новый дом
"Мы немного в п...здеце". Победительница "Холостяка 9" пожаловалась, что не может переехать в новый дом
"Какие шары", "Бомба". Седокова в купальнике засветила грудь
"Какие шары", "Бомба". Седокова в купальнике засветила грудь
"Я всегда буду подносить тебе патроны". 38-летняя Седокова засветила ягодицы на руках у своего 29-летнего "супергероя"
"Я всегда буду подносить тебе патроны". 38-летняя Седокова засветила ягодицы на руках у своего 29-летнего "супергероя"
"Вот это двор!", "Хорошо живете", "Альбина, проведите экскурсию". Джанабаева выложила в сеть ролик, снятый во дворе дома
"Вот это двор!", "Хорошо живете", "Альбина, проведите экскурсию". Джанабаева выложила в сеть ролик, снятый во дворе дома
"Когда ничего с ними не делать, вам откроется новый мир". Клопотенко рассказал, с чем можно подавать сырые кабачки
"Когда ничего с ними не делать, вам откроется новый мир". Клопотенко рассказал, с чем можно подавать сырые кабачки
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS