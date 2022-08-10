Россия создает веб-сайты, чтобы распространять фейковые новости о войне в Украине – AP

С начала войны в сети появилось около 250 веб-сайтов, которые распространяют фейки об Украине Фото: depositphotos.com

Как сообщает агентство, сайты выдают себя за "независимые аналитические центры или новостные агентства". Около половины из них публикуют материалы на английском языке, остальные – на французском, немецком или итальянском языках. Как говорится в статье, многие из них были созданы "задолго до войны и не были явно связаны с российским правительством".

Кроме того, как сказано в материале, в сети появляется видеоконтент запрещенного российского ресурса RT, но под другими логотипами и на YouTube-каналах, которые не запрещены санкциями Европейского союза.

Associated Press приводит слова вице-президента Европейской комиссии Веры Йоуровой, которая назвала дезинформацию "растущей проблемой в ЕС". Как отметило агентство, западным странам нужно "сделать больше, чем закрыть один или два веб-сайта", если они хотят остановить "поток кремлевской дезинформации".