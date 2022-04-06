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Российский бюджет в марте недополучил более 300 млрд руб. нефтегазовых доходов

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Изначально минфин РФ прогнозировал на март объем дополнительных нефтегазовых доходов в размере 790 млрд руб. (278 млрд грн)
Изначально минфин РФ прогнозировал на март объем дополнительных нефтегазовых доходов в размере 790 млрд руб. (278 млрд грн)
Фото: depositphotos.com

Разница между ожидаемыми по итогам марта нефтегазовыми доходами и фактически поступившими в российский бюджет составляет 302 млрд руб. (106 млрд грн). Об этом 5 апреля сообщил "Интерфакс" со ссылкой на минфин РФ.

Как объяснили в минфине РФ, такая разница обусловлена "отклонением объемов экспорта газа от прогнозного уровня, а также более низкой динамикой поступлений в рамках режима НДД и ростом возмещения акциза на нефтяное сырье, в том числе в связи с изменением структуры отдельных элементов налогообложения".

В апреле минфин РФ ожидает, что в федеральный бюджет поступят 798,4 млрд руб. (281 млрд грн) дополнительных нефтегазовых доходов.

Изначально минфин РФ прогнозировал на март объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, в размере 790 млрд руб. (278 млрд грн).

Контекст:

В связи с вторжением РФ в Украину страны Запада стали массово отказываться от российских газа и нефти и искать им альтернативу.

США ввели эмбарго на импорт российских энергоресурсов – нефти и газа. Импорт российской нефти запретила и Канада.

Великобритании до конца 2022 года намерена отказаться от поставок российской нефти и газа. Об отказе от российских энергоресурсов заявила и Австралия, он вступит в силу с 25 апреля.

Европейский союз пока только разработал план, чтобы быстро избавиться от зависимости от российских энергоресурсов.

2 апреля Литва первой в Евросоюзе объявила о полном отказе от российского газа.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, бюджет, нефть, доходы, Минфин РФ
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