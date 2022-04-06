Российский бюджет в марте недополучил более 300 млрд руб. нефтегазовых доходов

Как объяснили в минфине РФ, такая разница обусловлена "отклонением объемов экспорта газа от прогнозного уровня, а также более низкой динамикой поступлений в рамках режима НДД и ростом возмещения акциза на нефтяное сырье, в том числе в связи с изменением структуры отдельных элементов налогообложения".

В апреле минфин РФ ожидает, что в федеральный бюджет поступят 798,4 млрд руб. (281 млрд грн) дополнительных нефтегазовых доходов.

Изначально минфин РФ прогнозировал на март объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, в размере 790 млрд руб. (278 млрд грн).