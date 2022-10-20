Над Черным морем российский самолет выпустил ракету рядом с британским – министр обороны

Министр рассказал, что с "невооруженным самолетом RAF RC-135 Rivet Joint" взаимодействовали два российских Су-27, один из которых выпустил ракету возле британского самолета "за пределами видимости".
Уоллес сообщил парламенту, что Великобритания приостановила патрулирование после инцидента, и выразил обеспокоенность министру обороны России Сергею Шойгу.
Британии Россия ответила, что это была "техническая неисправность". Уоллес добавил, что после ответа Великобритания возобновила патрулирование, но теперь самолеты сопровождаются истребителями.
Министр обороны выступил в парламенте после возвращения из США, где он был с визитом к своему американскому коллеге в Вашингтоне Ллойду Остину.
Разведывательные самолеты Великобритании и других стран НАТО постоянно патрулируют воздушное пространство возле Украины, где продолжается полномасштабное российское вторжение, пишет "Русская служба BBC".
По подсчетам газеты Independent, с 2005-го по февраль 2022 года британские истребители вылетали на перехват российских самолетов 136 раз.