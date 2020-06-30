Рыковцева об охраннике Путина: Понимаю, что работа охранника не предполагает церемоний. Но он с ним – уж совсем как с котенком. Причем – с подброшенным

Охранник президента РФ Владимира Путина хватает его едва ли "не за шкирку", отметила российская журналистка Елена Рыковцева.

Российская журналистка Елена Рыковцева на своей странице в Facebook отметила, что охранник президента РФ Владимира Путина обращается с ним бесцеремонно.

"За Путиным как привязанный ходит блондинчик в бордовом галстуке. Вы его увидите на первом снимке справа с указующим пальцем, а потом узнаете на всех остальных", – отметила журналистка.

Скриншоты: Елена Рыковцева / Facebook

Она подчеркнула, что охранник хватает российского президента едва ли "не за шкирку".

"Он с Путиным обращается, как с куклой. Он чуть не за шкирку вытаскивает его из кучки людей, в которую тот сворачивает, видимо, по ошибке, потом показывает, где ему можно встать, а потом и вовсе бесцеремонно хватает за рукав! Посмотрите, это хорошо видно на последнем стоп-кадре. Я понимаю, что работа охранника не предполагает церемоний. Но он с ним – уж совсем как с котенком. Причем – с подброшенным. Как бы не своим", – резюмировала Рыковцева.

Сегодня Путин принял участие в открытии Ржевского мемориала советскому солдату.