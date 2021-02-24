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Саакашвили призвал грузинскую оппозицию к наступлению

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили после ареста председателя основанной им партии Никанора Мелии призвал оппозицию "развернуть фронт по всей Грузии".

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Саакашвили: Это политическая расправа над несогласными
Саакашвили: Это политическая расправа над несогласными
Фото: EPA

Бывший президент Грузии, председатель украинского Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили 23 февраля призвал грузинскую оппозицию не прекращать протесты. Он опубликовал видеообращение в Facebook.

Саакашвили осудил задержание силовиками в Тбилиси председателя основанной им ныне оппозиционной партии "Единое национальное движение" Никанора Мелии. "Мелия, я в этом уверен, выйдет очень скоро. Те, кто задержал его и сейчас осуществляют насилие над грузинским народом, – они сядут очень надолго", – заявил Саакашвили.

"Наше дело правое, и мы обязательно победим. Сейчас главное – это мобилизация, развернуть фронт по всей Грузии, наступление, наступление и еще раз наступление", – добавил бывший президент.

https://www.facebook.com/100044568183561/videos/181623003767511/

"То, что происходит в Грузии сейчас, – это политическая расправа над несогласными. По-другому назвать арест главы наибольшей оппозиционной силы, которая, несмотря на все грубые фальсификации, взяла треть мандатов в парламенте, нельзя", – заявил Саакашвили. Он отметил, что сам не может въехать в Грузию из-за "абсолютно выдуманных обвинений". 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=263942915101313&id=100044568183561

Ранее представители грузинских властей неоднократно обвиняли Саакашвили в попытках дестабилизировать ситуацию в Грузии.

Мелия проходит по делу о штурме парламента страны 20 июня 2019 года, его называют одним из организаторов штурма. В июне и июле 2019 года в Тбилиси проходили митинги с требованием отставки премьера Георгия Гахарии за события 20 июня, когда против участников антироссийской акции полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули.

17 февраля Тбилисский городской суд изменил меру пресечения в отношении Мелии с залога на арест. Он отказался выплатить залог, а парламент, удовлетворив обращение прокуратуры, снял с него депутатскую неприкосновенность.

18 февраля Гахария подал в отставку из-за разногласий с правящей командой относительно исполнения решения суда об аресте Мелии. Из-за отставки Гахарии арест Мелии отложили.

22 февраля парламент Грузии утвердил новое правительство, его возглавил Ираклий Гарибашвили

Оппозиция не вошла в новоизбранный парламент. Как пишет агентство "Новости Грузия", по состоянию на 23 февраля от мандатов отказался 51 депутат. Оппозиционные партии бойкотировали второй тур выборов. Они считают, что результаты голосования "не отражают волю грузинского народа". Оппозиция выходила на массовые акции протеста, требуя новых выборов.

В связи с арестом Мелии оппозиция объявила новые акции протеста, пишет "Эхо Кавказа".

Теги: Грузия, оппозиция, Михаил Саакашвили, арест, Тбилиси, Единое национальное движение, акции протеста, обращение
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