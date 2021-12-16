Недалеко от украинской границы зафиксировали самолет из специального летного отряда "Россия"

Так, самолет вылетел из Воронежа днем 15 декабря в южном направлении. Сделав несколько кругов над населенными пунктами Россошь и Бивюч (примерно в 50 км от украинской границы), борт вернулся Воронеж и приземлился в 14.21 по киевскому времени.
О целях полета ничего не сообщалось, однако в Воронеже расположено публичное акционерное общество "Воронежское акционерное самолетостроительное общество", которое производит Ил-96-300.
Модификация Ил-96-300 ПУ (пункт управления) – командный воздушный пункт. На самолете, среди прочего, установлено оборудование, позволяющее вести управление вооруженными силами в случае ядерного конфликта.
Полет самолета заинтересовал украинские СМИ на фоне продолжающегося с осени наращивания группировки российских вооруженных сил в приграничных с Украиной районах.