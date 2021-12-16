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Недалеко от украинской границы зафиксировали самолет из специального летного отряда "Россия"

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Самолет Ил-96-300 ПУ сделал несколько кругов над Воронежской областью примерно в 50 км от границы Украины
Самолет Ил-96-300 ПУ сделал несколько кругов над Воронежской областью примерно в 50 км от границы Украины
Фото: EPA

Вблизи украинской границы 15 декабря зафиксировали самолет Ил-96-300 ПУ из авиапарка президента России Владимира Путина. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar.

Так, самолет вылетел из Воронежа днем 15 декабря в южном направлении. Сделав несколько кругов над населенными пунктами Россошь и Бивюч (примерно в 50 км от украинской границы), борт вернулся Воронеж и приземлился в 14.21 по киевскому времени.

О целях полета ничего не сообщалось, однако в Воронеже расположено публичное акционерное общество "Воронежское акционерное самолетостроительное общество", которое производит Ил-96-300.

Модификация Ил-96-300 ПУ (пункт управления) – командный воздушный пункт. На самолете, среди прочего, установлено оборудование, позволяющее вести управление вооруженными силами в случае ядерного конфликта.

Маршрут российского самолета над Воронежской областью. Скриншот: flightradar24.com
Маршрут российского самолета над Воронежской областью. Скриншот: flightradar24.com

Контекст:

Полет самолета заинтересовал украинские СМИ на фоне продолжающегося с осени наращивания группировки российских вооруженных сил в приграничных с Украиной районах.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, самолет, авиация, агрессия, самолеты, российская агрессия, война в Украине
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