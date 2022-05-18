Шендерович: Без Киева нет Российской империи. Именно поэтому у Путина такая острая боль

Он считает, что стратегическое поражение президента РФ Владимира Путина в этой войне уже очевидно.

"Стратегическое, повторяю. Тут без вариантов. Вопрос только в цене, которую платит Украина. И еще заплатит. И эта ситуация чрезвычайно драматичная, конечно. Потому что платит именно Украина. За ускорение гибели Российской империи в каком-то смысле нравоучительно и предсказуемо платит Украина. Ведь именно с Украины все начиналось, с Киева – матери городов русских", – сказал Шендерович.

Он отметил, что Российская империя может существовать без многих стран, которые ранее входили в Советский Союз, но не без Украины.

"Империя не может существовать без подчиненной Украины. Империя может существовать без Балтии, даже без Кавказа, без Средней Азии... Без стран соцлагеря может быть империя. Но без Украины, без Киева нет империи. Поэтому такая острая боль у Путина именно в связи с Украиной. Именно Майдан – такая острая политическая боль", – сказал Шендерович.

С точки зрения Путина свободная Украина не может существовать, потому что это будет означать гибель империи, продолжил публицист.

"И в этом смысле Украина трагически, драматически оказалась последней каплей, на которой, совершенно очевидно, погибает на наших глазах (слава богу, погибает) Российская империя... К сожалению, она погибает вместе с самой Россией и пока не видно, чтобы пути Российской империи и России разошлись, что было бы очень желательно для россиян, для людей, идентифицирующих себя с русской культурой", – сказал Шендерович.

По его мнению, страны Запада "вполне консолидированно" дают возможность Российской империи погибнуть.

"А то, что за это платит Украина жизнями своими и разрушениями, – это с точки зрения Запада можно назвать цинизмом, можно назвать прагматизмом. Вы же понимаете, что это все игра в слова. Для Запада это все, безусловно, прагматично. Он платит деньгами, а воюет Украина", – считает публицист.

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