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"Школа Геббельса". Лавров отреагировал на отказ Кулебы вести прямые переговоры с террористами. Видео

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Кулеба превосходит искусство Геббельса, заявил Лавров
Кулеба превосходит искусство Геббельса, заявил Лавров
Скриншот: РБК / YouTube

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 10 февраля на совместной пресс-конференции с главой МИД Великобритании Лиз Трасс обвинил главу украинского МИД Дмитрия Кулебу в том, что тот якобы неверно интерпретирует положения Минских договоренностей, и заявил, что Кулеба "превзошел Йозефа Геббельса" (одного из лидеров Третьего рейха), говоря о невозможности прямых переговоров Киева с главарями "Л/ДНР". Мероприятие транслировалось на YouTube-канале РБК.

"Это... уже точно совершенно школа Геббельса или даже превосходит искусство главного пропагандиста Третьего рейха, потому что на голубом глазу произносить ложь, отвергать то, что одобрено Советом Безопасности [ООН], – это положение, достаточно комфортное для демагогов, которые сейчас отстаивают свою правоту, пытаясь переписать Минские договоренности", – заявил он.

Видео с 42.12:

ВИДЕО
Видео: РБК / YouTube
Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).

12 февраля 2015 года в Минске на тот момент лидеры Украины, России, Франции и Германии Петр Порошенко, Владимир Путин, Франсуа Олланд и Ангела Меркель в ходе 17-часовых переговоров согласовали два документа по урегулированию конфликта на Донбассе: декларацию по выполнению Минских соглашений и Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Они предусматривали прекращение военных действий на Донбассе, вывод незаконных вооруженных формирований из региона, создание условий для проведения выборов в местные органы власти и т.д. Пока Минские соглашения не выполнены.

Украина и западные страны регулярно обвиняют РФ в нарушении Минских соглашений.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов 31 января 2022 года заявил, что выполнение Минских соглашений означает разрушение Украины. "Когда они были подписаны под дулом русской пушки, а немцы и французы смотрели, всем разумным людям уже было ясно, что реализовать эти документы невозможно", – подчеркнул Данилов.

1 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не удовлетворен пунктами Минских соглашений.

7 февраля Кулеба заявил, что Украина не будет выполнять Минские соглашения на условиях России, а "опция принуждения" Киева к чему-либо не является жизнеспособной. 

Теги: Россия, Украина, Сергей Лавров, МИД Украины, пропаганда, МИД России, Минские соглашения, Дмитрий Кулеба, Йозеф Геббельс, минские переговоры
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