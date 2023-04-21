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Швец: Если Россия потерпит поражение в Украине, Кавказ может вспыхнуть, как бочонок с порохом

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Бывший советский разведчик считает, что регионы РФ с радостью уйдут из-под власти Москвы
Бывший советский разведчик считает, что регионы РФ с радостью уйдут из-под власти Москвы
Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

Победа Украины над Россией приведет к центробежным тенденциям внутри самого государства-агрессора. Об этом в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявил живущий в США бывший советский разведчик и сокурсник президента РФ Владимира Путина по институту КГБ Юрий Швец.

По его словам, российские регионы и республики давно терпят несправедливое отношение центральной власти, отдавая ресурсы и не получая ничего взамен. И могут воспользоваться случаем, сделав шаг к независимости.

"Россия – это метрополия Москва, а все остальное – это колонии, из которых она выжимает все соки. Якутские алмазы, сибирская нефть и так далее. Она, как пиявка, пьет из них кровь и давно им уже осточертела. Поэтому как только ослабнет Москва, есть надежда на усиление центробежных сил, что каждый из этих регионов скажет: "Да на фиг оно мне нужно, чтобы я свои ресурсы продавал и отдавал все деньги в центр?!" Тот же Кавказ также может вспыхнуть, как бочонок с порохом, если Россия потерпит поражение", – сказал Швец.

Он отметил, что распад страны будет беспокоить Запад только с точки зрения неконтролируемого распространения ядерного оружия, точно так, как это было при развале Советского Союза в 1991 году.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Политические деятели и аналитики из разных стран неоднократно высказывали предположения, что РФ рано или поздно распадется. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в 2020 году назвал Россию "искусственным образованием", которое было создано "под пулеметами", и предположил, что она развалится еще при его жизни.

Бывший командующий войсками США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес прогнозирует распад России, катализатором которого станет развязанная ею война в Украине. Генерал в колонке для британского издания The Telegraph, опубликованной в сентябре 2022 года, призвал мир начинать готовиться к этому процессу заранее, чтобы уменьшить его геополитические последствия.

По мнению бывшего российского вице-премьер-министра, близкого соратника экс-президента РФ Бориса Ельцина Михаила Полторанина, в случае распада "первой смоется Тува вместе с [министром обороны РФ Сергеем] Шойгу", после этого от России могут отделиться Чечня, Дагестан и Дальний Восток.

Россию к 2033 году ждет распад или превращение в failed state. Такой прогноз дала почти половина экспертов по внешней политике, опрошенных аналитическим центром Atlantic Council.

Теги: Россия, Дмитрий Гордон, Кавказ, Москва, прогноз, Юрий Швец, война России против Украины, распад России
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