Швец: Если Россия потерпит поражение в Украине, Кавказ может вспыхнуть, как бочонок с порохом

По его словам, российские регионы и республики давно терпят несправедливое отношение центральной власти, отдавая ресурсы и не получая ничего взамен. И могут воспользоваться случаем, сделав шаг к независимости.

"Россия – это метрополия Москва, а все остальное – это колонии, из которых она выжимает все соки. Якутские алмазы, сибирская нефть и так далее. Она, как пиявка, пьет из них кровь и давно им уже осточертела. Поэтому как только ослабнет Москва, есть надежда на усиление центробежных сил, что каждый из этих регионов скажет: "Да на фиг оно мне нужно, чтобы я свои ресурсы продавал и отдавал все деньги в центр?!" Тот же Кавказ также может вспыхнуть, как бочонок с порохом, если Россия потерпит поражение", – сказал Швец.

Он отметил, что распад страны будет беспокоить Запад только с точки зрения неконтролируемого распространения ядерного оружия, точно так, как это было при развале Советского Союза в 1991 году.

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