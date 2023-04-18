Швец об утечке из Пентагона: Это не операция какой-то спецслужбы, реально утекло огромное количество документов

"Чем дальше оно развивается, тем становится яснее, что это не операция какой-то спецслужбы – то ли российской, то ли американской – с целью получить какие-то выгоды в плане дезинформации противника. Реально утекло огромное количество документов, секретных и совершенно секретных", – сказал Швец.

Он отметил, что речь идет уже о более чем сотне документов, и выбрасывали их партиями.

"Ни одна из сторон не может быть заинтересована в публикации, в обнародовании этих документов. То есть сейчас получается такая ситуация, как будто новый [экс-работник спецслужб США, известный тем, что рассказал о массовой слежке властей за гражданами, Эдвард] Сноуден появился, который просто взял и выкинул это в интернет-пространство, где оно все валялось около месяца, никто на него не обращал внимания, а потом наконец-то The New York Times зашевелилось и обратило внимание", – объяснил Швец.

По его словам, опубликованные документы не выгодны "ни для кого".

"Единственное, о чем можно говорить, – кому это больше навредит, а кому меньше. Если глобально, то это очень нехорошо для американцев, потому что нельзя так работать с секретной информацией, просто нельзя. Ну, они в этом плане неисправимы", – считает Швец.

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