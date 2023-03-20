Си Цзиньпин призвал строго наказать виновных в нападении на китайцев в ЦАР – МИД Китая

По его данным, в ЦАР задействован консульский механизм экстренного реагирования, на китайских объектах выставлены круглосуточные дежурные группы. На место убийства также выехала рабочая группа из посольства для "реагирования на нападение".

"Некоторые страны Африки и других регионов в настоящее время сталкиваются с высокими рисками безопасности. Вся Центральноафриканская Республика, за исключением ее столицы Банги, имеет красный (что означает "чрезвычайно высокий") рейтинг с точки зрения рисков безопасности. За последние несколько месяцев МИД несколько раз призвал китайских граждан и компании как можно скорее покинуть районы повышенного риска и обезопасить себя. Мы еще раз настоятельно призываем к этому наших соотечественников", – говорится в сообщении.

О нападении боевиков на золотодобыващую шахту рудника Чимболо в 25 км от города Бамбари стало известно 20 марта. В результате убиты девять граждан Китая, еще двое получили ранения, сообщило АР.

Местная повстанческая организация "Коалиция патриотов за перемены", которую власти обвинили в нападении, в тот же день заявила о своей непричастности с стрельбе на шахте. Повстанцы говорят, что убийства китайских рабочих – дело рук наемников из российской частной военной компании "Вагнер" бизнесмена Евгения Пригожина, которые действуют в стране.