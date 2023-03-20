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Си Цзиньпин призвал строго наказать виновных в нападении на китайцев в ЦАР – МИД Китая

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Повстанцы ЦАР назвали причастными к убийству девяти китайцев боевиков ЧВК "Вагнер", которая действует в стране
Повстанцы ЦАР назвали причастными к убийству девяти китайцев боевиков ЧВК "Вагнер", которая действует в стране
Фото: humanglemedia.com

Глава КНР Си Цзиньпин поручил провести расследование убийства граждан Китая в Центральноафриканской Республике и привлечь к ответственности виновных. Об этом 20 марта сообщает сайт китайского министерства иностранных дел.

По его данным, в ЦАР задействован консульский механизм экстренного реагирования, на китайских объектах выставлены круглосуточные дежурные группы. На место убийства также выехала рабочая группа из посольства для "реагирования на нападение".

"Некоторые страны Африки и других регионов в настоящее время сталкиваются с высокими рисками безопасности. Вся Центральноафриканская Республика, за исключением ее столицы Банги, имеет красный (что означает "чрезвычайно высокий") рейтинг с точки зрения рисков безопасности. За последние несколько месяцев МИД несколько раз призвал китайских граждан и компании как можно скорее покинуть районы повышенного риска и обезопасить себя. Мы еще раз настоятельно призываем к этому наших соотечественников", – говорится в сообщении.

О нападении боевиков на золотодобыващую шахту рудника Чимболо в 25 км от города Бамбари стало известно 20 марта. В результате убиты девять граждан Китая, еще двое получили ранения, сообщило АР.

Местная повстанческая организация "Коалиция патриотов за перемены", которую власти  обвинили в нападении, в тот же день заявила о своей непричастности с стрельбе на шахте. Повстанцы говорят, что убийства китайских рабочих – дело рук наемников из российской частной военной компании "Вагнер" бизнесмена Евгения Пригожина, которые действуют в стране.

Контекст:

ЦАР – бывшая колония Франции. До конца 2022 года там оставался небольшой контингент французских войск, но 15 декабря было объявлено о завершении их миссии.

В ночь с 18-го на 19 декабря в Банги сгорел комплекс зданий представительства Европейского союза. Пожар произошел спустя несколько дней после предполагаемого покушения на главу культурного центра "Русский дом" в Банги Дмитрия Сытого. Министерство иностранных дел России назвало это террористическим актом, призванным помешать "успешному развитию сотрудничества" ЦАР и РФ.

По данным расследований, ЧВК "Вагнер" и другие структуры Пригожина имеют в стране большое влияние. Международные правозащитные организации и местные противники властей обвиняют россиян в различных преступлениях, совершенных в стране, в том числе во внесудебных расправах и пытках, пишет "Радио Свобода".

Теги: Китай, Африка, убийство, Си Цзиньпин, золото, ЦАР, расследование, ЧВК Вагнер, Евгений Пригожин
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