СМИ пишут, что полицейских в Туркменистане обязали штрафовать граждан за отсутствие масок. Официально COVID-19 в стране нет

По данным "Радио Азатлык", каждого туркменского полицейского руководство обязало выписывать минимум один штраф в день за отсутствие защитных масок. В стране нет подтвержденных официально случаев COVID-19.

В Туркменистане полицейских обязали штрафовать граждан за отсутствие медицинских масок. Об этом 20 октября сообщило "Радио Азатлык".

Руководство якобы обязало каждого правоохранителя выписывать минимум по одному штрафу в день.

По данным "Радио Азатлык", задержанные без масок граждане "подвергаются принудительному труду и административному аресту".

Накануне министерство здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана разослало населению смс-сообщения с призывом "носить лицевые маски, в общественных местах держаться на расстоянии в два метра и соблюдать требования личной гигиены".

Такое же сообщение размещено на сайте Минздрава страны.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в Туркменистане официально нет ни одного случая коронавирусной инфекции.

31 марта организация "Репортеры без границ" сообщила, что власти Туркменистана запретили использование в стране слова "коронавирус".

22 апреля главы МИД Туркменистана Рашида Мередова заявлял, что коронавируса в стране нет, и что если бы зафиксировали хоть одного больного COVID-19, уведомили бы об этом ВОЗ.

Вспышка COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, 21 октября общее количество инфицированных в мире почти достигло 40,9 млн, из них более 1,12 млн умерли, а почти 28 млн выздоровели.