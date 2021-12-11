Собиралась выспаться, но пошла на работу в 8.00. СМИ узнали, как прошел первый день Меркель на пенсии

В первый день на пенсии Меркель вышла из дома в 8.20 Фото: EPA

Издание отметило, что ранее Меркель заявляла о намерении выспаться в первый день после ухода с должности, однако она вышла из дома в 8.20 и поехала в свой новый офис на улице Унтер ден Линден в центре Берлина. Экс-канцлер отправилась туда на автомобиле и по дороге попала в пробку, так как в столице выпал снег.

После посещения офиса Меркель поехала за покупками в супермаркет. С ней был личный охранник, но тележку с товарами Меркель везла сама, отметило издание. Днем она отправилась домой. На опубликованных газетой фотографиях Меркель была в традиционном для нее жакете и брюках.

Um 8.20 Uhr fuhr sie ins ins Büro - Merkels erster Arbeitstag als Rentnerin https://t.co/JJHfkzftS5 — BILD (@BILD) December 10, 2021

Bild напоминает, что на посту канцлера ФРГ Меркель до поздней ночи засиживалась в своем кабинете.