Сотрудникам Кремля дали меньше месяца, чтобы избавиться от своих iPhone – росСМИ

Кириенко приказал всем своим подчиненным в администрации президента РФ перейти с iPhone на другие смартфоны Фото: kremlin.ru

Указание избавиться от iPhone получил персонал внутриполитического блока АП, узнало издание. Об этом "Коммерсанту" рассказали сразу несколько собеседников, присутствовавших на семинаре в Подмосковье, где принималось это решение.

Сообщается, что поначалу среди участников семинара возникла дискуссия по поводу необходимости такой меры, но точку в обсуждении поставил курирующий внутреннюю политику первый заместитель главы АП Сергей Кириенко. Он же установил для своих сотрудников крайний срок замены iPhone – 1 апреля.

"iPhone – все. Или выбросить, или детям отдать. Это за март придется сделать всем", – констатировал один из собеседников, присутствовавший на мероприятии.

По словам источников "Коммерсанта", идея отказаться от iPhone связана с политикой безопасности. В Кремле считают, что эти гаджеты в большей степени подвержены взлому и шпионажу со стороны западных специалистов по сравнению с другими смартфонами.

Сотрудникам администрации Путина рекомендовали приобретать телефоны с операционными системами Android, ее китайскими аналогами или разработанной в РФ ОС "Аврора". Отмечается, что эта ОС призвана стать частью "суверенной мобильной экосистемы", которую надеются внедрить в РФ.

Осведомленные источники издания допускают, что АП, возможно, сама закупит новые "безопасные" смартфоны для своих сотрудников, чтобы облегчить им отказ от американской техники. Еще один источник, близкий к АП, слышал, что запрет на пользование техникой Apple распространится и на чиновников, занимающихся внутренней политикой в региональных администрациях.

"Коммерсантъ" отмечает, что в условный внутриполитический блок АП, который курирует Кириенко, входят четыре управления: по внутренней политике, по общественным проектам, по обеспечению деятельности Госсовета, по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи.

Сотрудники первых трех управлений будут заниматься кампанией по выборам российского президента в 2024 году, подготовка к которой уже началась в начале 2023 года.