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Сотрудникам Кремля дали меньше месяца, чтобы избавиться от своих iPhone – росСМИ

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Кириенко приказал всем своим подчиненным в администрации президента РФ перейти с iPhone на другие смартфоны
Кириенко приказал всем своим подчиненным в администрации президента РФ перейти с iPhone на другие смартфоны
Фото: kremlin.ru

Сотрудники администрации президента (АП) РФ Владимира Путина получили рекомендации до конца марта поменять телефоны iPhone на смартфоны других марок и с другой операционной системой (не iOS). пишет 20 марта российское издание "Коммерсантъ" со ссылкой на собеседников, близких к АП.

Указание избавиться от iPhone получил персонал внутриполитического блока АП, узнало издание. Об этом "Коммерсанту" рассказали сразу несколько собеседников, присутствовавших на семинаре в Подмосковье, где принималось это решение.

Сообщается, что поначалу среди участников семинара возникла дискуссия по поводу необходимости такой меры, но точку в обсуждении поставил курирующий внутреннюю политику первый заместитель главы АП Сергей Кириенко. Он же установил для своих сотрудников крайний срок замены iPhone – 1 апреля.

"iPhone – все. Или выбросить, или детям отдать. Это за март придется сделать всем", – констатировал один из собеседников, присутствовавший на мероприятии.

По словам источников "Коммерсанта", идея отказаться от iPhone связана с политикой безопасности. В Кремле считают, что эти гаджеты в большей степени подвержены взлому и шпионажу со стороны западных специалистов по сравнению с другими смартфонами.

Сотрудникам администрации Путина рекомендовали приобретать телефоны с операционными системами Android, ее китайскими аналогами или разработанной в РФ ОС "Аврора". Отмечается, что эта ОС призвана стать частью "суверенной мобильной экосистемы", которую надеются внедрить в РФ.

Осведомленные источники издания допускают, что АП, возможно, сама закупит новые "безопасные" смартфоны для своих сотрудников, чтобы облегчить им отказ от американской техники. Еще один источник, близкий к АП, слышал, что запрет на пользование техникой Apple распространится и на чиновников, занимающихся внутренней политикой в региональных администрациях.

"Коммерсантъ" отмечает, что в условный внутриполитический блок АП, который курирует Кириенко, входят четыре управления: по внутренней политике, по общественным проектам, по обеспечению деятельности Госсовета, по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи.

Сотрудники первых трех управлений будут заниматься кампанией по выборам российского президента в 2024 году, подготовка к которой уже началась в начале 2023 года.

Контекст:

Компания Apple прекратила продажи своей техники в официальном онлайн-магазине на территории России в марте вскоре после полномасштабного вторжения РФ в Украину. После ухода с российского рынка Apple запретила адаптировать телефоны iPhone 14 (эта линейка была представлена 7 сентября 2022 года) под сети операторов связи в России.

Теги: Россия, выборы, Apple, iPhone, Кремль, Сергей Кириенко, курьез, Подмосковье, гаджеты, безопасность, Android, iOS
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