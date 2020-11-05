Среди задержанных по делу о теракте в Вене есть граждане РФ

Министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер заявил, что все задержанные по делу о теракте в Вене имеют "миграционное прошлое".

Австрийская полиция задержала 14 человек в возрасте от 18 до 28 лет по подозрению в причастности к теракту в Вене Фото: ЕРА

Среди задержанных, которых подозревают в причастности к теракту в Вене, есть граждане России и других стран. Об этом заявил руководитель полиции столицы Австрии Герхард Пюрстль, сообщает Die Presse.

Всего австрийская полиция задержала 14 человек в возрасте от 18 до 28 лет по подозрению в причастности к теракту.

"Некоторые из них имеют гражданства других стран, среди которых Бангладеш, Македония, Турция и Россия", – уточнил начальник венской полиции.

Министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер заявил, что все задержанные по делу о теракте имеют "миграционное прошлое".

Также он добавил, что злоумышленник, который убил пятерых и ранил 22 человека в Вене, действовал на тот момент самостоятельно.

Теракт в центре Вены произошел вечером 2 ноября. Стреляли в шести локациях, в том числе возле синагоги на площади Шведенплатц. Очевидцы рассказывали, что слышали не менее 50 выстрелов.

Нехаммер утверждал, что в бегах находится еще как минимум один участник нападения. СМИ сообщали о задержании четверых подозреваемых. 3 ноября на севере Австрии задержали подозреваемого в нападении.

Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал произошедшее "ужасным терактом". По его словам, республика переживает "тяжелые времена". После теракта в стране решили закрыть синагоги, кошерные рестораны, еврейские супермаркеты и школы.

3 ноября террористическая группировка "Исламское государство" заявила, что именно она причастна к этому событию.

По уточненным данным, в результате теракта в Вене пострадали 22 человека, погибли пятеро.