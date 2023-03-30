ГОРДОН
 
 
МИР

США работают над возвращением РФ к выполнению договора о ядерном оружии – Госдеп

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
США продолжат оценивать следующие шаги РФ по невыполнению договора о ядерном оружии, отметил Пател
США продолжат оценивать следующие шаги РФ по невыполнению договора о ядерном оружии, отметил Пател
Фото: U.S. Department of State / Flickr

Договор по ядерному оружию имеет большое значение для США, потому что усиливает безопасность всего мира в целом. Об этом заявил заместитель спикера Государственного департамента США Ведант Пател на брифинге. Видео брифинга транcлировала пресс-служба Госдепа в Twitter 29 марта.

Он отметил, что РФ нарушила договор между США и Россий о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, поэтому Штаты работают над тем, чтобы вернуть Москву к выполнению договоренностей. 

"США продолжат оценивать следующие шаги РФ по невыполнению договора и будут рассматривать дополнительные контрмеры", –  сказал он.

Контекст:

СНВ-III вступил в силу в 2011 году. Он предусматривает сокращение США и РФ ядерных боезарядов до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет для подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков – до 700 единиц. Договор был рассчитан на 10 лет с возможным продлением еще на пять. Согласно договору, США и РФ разрешено проводить инспекции объектов вооружений друг друга, но с 2020 года они были приостановлены из-за пандемии COVID-19.

Срок действия соглашения СНВ должен был истечь 5 февраля 2021 года, но правительства двух стран объявили о пятилетнем продлении за два дня до этого крайнего срока.

Президент России Владимир Путин заявил 21 февраля 2023 года, что Москва приостанавливает участие в договоре об СНВ. Он подчеркнул, что Россия не выходит из договора, а именно приостанавливает свое участие, пока не поймет, "на что претендуют такие страны Североатлантического альянса, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал Альянса". Путин также обвинил США в якобы разработке новых типов ядерных боеприпасов. В связи с этим, заявил он, Россия должна быть готова к проведению ядерных испытаний.

22 февраля соответствующий закон был принят российской Госдумой и одобрен Советом Федерации РФ, указывается в тексте документа.

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал решение России "глубоко неудачным и безответственным". По его словам, администрация президента США Джо Байдена по-прежнему готова обсудить с РФ договор о ядерных вооружениях "в любое время, независимо от того, что еще происходит в мире".

Теги: Россия, США, оружие, вооружение, безопасность, Ведант Пател
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
54-летняя Энистон на премьере фильма "продемонстрировала бесконечные ноги и нестареющую фигуру в прозрачном сетчатом платье". Фото
54-летняя Энистон на премьере фильма "продемонстрировала бесконечные ноги и нестареющую фигуру в прозрачном сетчатом платье". Фото
Галина ГРИШИНА
  Ларина: Лия Ахеджакова рассказывала, что в театр она приходила, как будто в какую-то чужую страну, ее обходили как чумную
  Ларина: Лия Ахеджакова рассказывала, что в театр она приходила, как будто в какую-то чужую страну, ее обходили как чумную G
Дмитрий ГОРДОН
  Михаил Поплавский о мировом рекорде украинской песни: Это было знаковым событием для Украины и наших людей по всему миру
  Михаил Поплавский о мировом рекорде украинской песни: Это было знаковым событием для Украины и наших людей по всему миру Актуально
49-летняя экс-жена мэра Киева Кличко показала, как выглядит с кудрями. Фото
49-летняя экс-жена мэра Киева Кличко показала, как выглядит с кудрями. Фото
Сопонару вблизи показала загорелые ноги на всю их длину
Сопонару вблизи показала загорелые ноги на всю их длину
"По-весеннему революционно". 55-летняя Робертс кардинально сменила прическу. Фото до и после
"По-весеннему революционно". 55-летняя Робертс кардинально сменила прическу. Фото до и после
Галина ГРИШИНА
12-летний школьник из Киева создал домашний огород и продает урожай
12-летний школьник из Киева создал домашний огород и продает урожай
Как приготовить картофельное пюре без комочков. Правила
Как приготовить картофельное пюре без комочков. Правила
  Как быстро в апреле прорастить морковь. Проверенный способ подготовки семян к посадке в землю
  Как быстро в апреле прорастить морковь. Проверенный способ подготовки семян к посадке в землю
Галина ГРИШИНА
Салат "Цезарь". Эксперт рассказал, как изменить рецепт, чтобы похудеть и "улучшить фигуру"
Салат "Цезарь". Эксперт рассказал, как изменить рецепт, чтобы похудеть и "улучшить фигуру"
Галина ГРИШИНА
Горбунов, Витвицкая, Байкова и другие звезды демонстрируют новый модный тренд – антипутинские свитера от Vip Luxury Edition
Горбунов, Витвицкая, Байкова и другие звезды демонстрируют новый модный тренд – антипутинские свитера от Vip Luxury Edition
Галина ГРИШИНА
Свадебный маникюр, который невестам пришлось срочно переделывать. Фото
Свадебный маникюр, который невестам пришлось срочно переделывать. Фото
Галина ГРИШИНА
Репяхова раскритиковала внешность 57-летнего Павлика: Он уже лысый. Я бы ему укольчики сделала, чтобы выглядел лучше рядом с молодой женой
Репяхова раскритиковала внешность 57-летнего Павлика: Он уже лысый. Я бы ему укольчики сделала, чтобы выглядел лучше рядом с молодой женой
Галина ГРИШИНА
Три самые необычные прически Зеленской. Фото
Три самые необычные прически Зеленской. Фото
Галина ГРИШИНА
В "Дії" стартовало голосование за членов нацжюри "Евровидения 2023"
В "Дії" стартовало голосование за членов нацжюри "Евровидения 2023"
Галина ГРИШИНА
Демин подтвердил, что путинисты Киркоров и Зверев предлагали ему интимные отношения
Демин подтвердил, что путинисты Киркоров и Зверев предлагали ему интимные отношения
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Каменских после заявления экс-подопечной Потапа о том, что он склонял ее к интиму, записала обращение: Необходимо срочное лечение (526491)
2
Экс-подопечная Потапа заявила, что он склонял ее к интиму в обмен на карьеру в шоу-бизнесе (131230)
3
"Закрутилось так, что забеременела". Полякова рассказала, как в 23 года закрутила роман с 40-летним женатым бизнесменом и вышла за него замуж (96231)
4
"Измены, шантаж с порно и долги лейбла". Экс-подопечная Потапа Gip С сделала новое скандальное заявление (59203)
5
"Не важно, что они говорят". Мишина снялась в мокром купальнике с разных ракурсов (57994)
6
Мишина поделилась свежим откровенным роликом в белье и сделала заявление (43257)
7
Как ухаживать за розами весной, чтобы они долго цвели летом. Садовод поделилась рецептом подкормки (26682)
8
Чем подкормить клубнику, чтобы получить крупные и сладкие ягоды. Названо самое эффективное средство (23179)
 
 
 
 