США ввели санкции против двух начальников изолятора на Окрестина в Минске

Санкции против них введены "за причастность к грубым нарушениям прав человека, а именно пыткам и/или жестокому, бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или наказанию задержанных после фальсифицированных выборов президента 9 августа 2020 года".

Кенюху и Шепетько запрещен въезд в США.

Контекст:

С 2020 года в Беларуси продолжается политический кризис, связанный с выборами президента. По официальным данным, победу на них одержал находящийся при власти с 1994 года Лукашенко, за которого проголосовали 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали уверенную победу Тихановской.

После выборов в Беларуси начались массовые акции протеста несогласных с их результатами (на пике в митингах участвовало по несколько сотен тысяч человек, в 2021 году протестная активность прекратилась).

По данным центра "Весна", с августа на акциях задержали более 25 тыс. человек. Власти заявили о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми. Политическими заключенными в стране признаны сотни человек.