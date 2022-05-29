Стефанишина – НАТО: Представьте мир после поражения Украины РФ. Правила будет определять сила, а не право

"Кто-то боится поражения России или просто не верит, что оно возможно. Но я прошу вас на минутку представить мир в случае поражения Украины. Мы, украинцы, хорошо знаем, как будет выглядеть победа России, потому что знаем, как выглядит сегодня российская оккупация. Сотни тысяч украинцев живут в страхе и терроре", – сказала она.
По словам вице-премьера Украины, "с победой России не будет надежды на безопасную и свободную жизнь на европейском континенте, правила будет определять сила, а не международное право".
"Санкции, оружие и поддержка нашей экономики – ключ к победе Украины в этой войне. А четкая перспектива членства Украины в ЕС – это необходимый шаг для повышения устойчивости страны и ее дальнейшего восстановления. Политика двусмысленности, которая преобладала в странах евроатлантического пространства, послала сигнал диктатуре, что международный порядок можно изменить в свою пользу войной, еще и оплатив это европейскими деньгами", – объяснила она.
Стефанишина подчеркнула, что жертвами такой политики стали тысячи украинцев.
"Необходимо немедленно разорвать цепь энергетической зависимости от России и обеспечить Украину всеми типами вооружения, которое позволит перейти от обороны к контрнаступлению", – заявила вице-премьер.
Она перечислила ряд шагов, которые необходимы для поддержки Украины:
"Сегодня, когда рассматривается членство Финляндии и Швеции, важно помнить, что Украина подала заявку на членство в НАТО еще в 2008 году, мы ее не отозвали и она остается в силе", – подчеркнула Стефанишина.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После полномасштабного военного вторжения России в Украину 24 февраля страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции. Только за два месяца полномасштабного вторжения РФ Киев получил на укрепление обороноспособности Украины более $5 млрд, сообщал глава Пентагона Ллойд Остин 26 апреля.
После этого страны Запада объявляли о новых пакетах военной помощи Украине.
31 марта генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны НАТО будут продолжать поставлять Украине оружия столько, сколько будет нужно.
25 мая немецкое агентство dpa со ссылкой на источники сообщило, что страны – члены НАТО придерживаются неформальной договоренности об отказе от поставок некоторых систем вооружений в Украину, чтобы не спровоцировать эскалацию со стороны России. Представитель НАТО в комментарии агентству заявил, что все решения о поставках в конечном итоге являются делом отдельных государств-членов.