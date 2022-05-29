Стефанишина – НАТО: Представьте мир после поражения Украины РФ. Правила будет определять сила, а не право

Стефанишина напомнила, что заявка Украины на членство в НАТО остается в силе Фото: Офіс Віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції / Fаcebook

"Кто-то боится поражения России или просто не верит, что оно возможно. Но я прошу вас на минутку представить мир в случае поражения Украины. Мы, украинцы, хорошо знаем, как будет выглядеть победа России, потому что знаем, как выглядит сегодня российская оккупация. Сотни тысяч украинцев живут в страхе и терроре", – сказала она.

По словам вице-премьера Украины, "с победой России не будет надежды на безопасную и свободную жизнь на европейском континенте, правила будет определять сила, а не международное право".

"Санкции, оружие и поддержка нашей экономики – ключ к победе Украины в этой войне. А четкая перспектива членства Украины в ЕС – это необходимый шаг для повышения устойчивости страны и ее дальнейшего восстановления. Политика двусмысленности, которая преобладала в странах евроатлантического пространства, послала сигнал диктатуре, что международный порядок можно изменить в свою пользу войной, еще и оплатив это европейскими деньгами", – объяснила она.

Стефанишина подчеркнула, что жертвами такой политики стали тысячи украинцев.

"Необходимо немедленно разорвать цепь энергетической зависимости от России и обеспечить Украину всеми типами вооружения, которое позволит перейти от обороны к контрнаступлению", – заявила вице-премьер.

Она перечислила ряд шагов, которые необходимы для поддержки Украины:

торговое эмбарго на импорт российских энергоресурсов;

закрытие всех возможностей для обхода санкций;

направление замороженных финансовых ресурсов для компенсаций Украине;

отказ от расчетов в русских рублях;

отключение всех российских банков от SWIFT;

расширение индивидуальных санкций и ограничений;

запрет трансляции всех российских пропагандистских каналов.

"Сегодня, когда рассматривается членство Финляндии и Швеции, важно помнить, что Украина подала заявку на членство в НАТО еще в 2008 году, мы ее не отозвали и она остается в силе", – подчеркнула Стефанишина.

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