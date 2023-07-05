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"Странное и ужасное сообщение". Тихановская получила анонимку, в которой утверждается, что ее муж умер в тюрьме

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Тихановская: Это не первый раз, когда распространяются подобные слухи, и я не знаю, как это прокомментировать
Тихановская: Это не первый раз, когда распространяются подобные слухи, и я не знаю, как это прокомментировать
Фото: Светлана Тихановская / Telegram

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила 4 июля, что получила от неизвестного сообщение, в котором утверждается, что ее муж, Сергей Тихановский, умер в тюрьме.

"Сегодня я получила очень странное и ужасающее сообщение. Неизвестный человек написал, что мой муж Сергей умер в Жодинской тюрьме. Никаких доказательств или подтверждений этому утверждению нет. Это не первый раз, когда распространяются подобные слухи, и я не знаю, как это прокомментировать", – написала она в Twitter. 

В Telegram Тихановская рассказала, что в последний раз получала информацию о супруге 9 марта и с тех пор ей ничего о нем не известно: писем политик не получала, связи через адвоката тоже не было. 

По словам Тихановской, такая же ситуация у родственников других белорусских оппозиционеров, находящихся в заключении, – Виктора Бабарико, Марии Колесниковой, Николая Статкевича, Павла Северинца, Игоря Лосика, Максима Знака. 

"Это очередная попытка режима оказать давление не только на политзаключенных, лишенных связи с внешним миром и содержащихся в ужасных условиях, но и на их родственников, вынужденных жить без какой-либо информации о своих близких. И какой бы сильной и несокрушимой мне ни хотелось быть, я все равно переживаю за Сергея каждый день. Очень трудно жить, когда не знаешь, жив твой муж или нет", – добавила она. 

Контекст:

Тихановский – белорусский блогер, автор YouTube-канала "Страна для жизни". В мае 2020 года Тихановский объявил о намерении участвовать в президентских выборах в Беларуси, в том же месяце его взяли под стражу.

ЦИК отказал Тихановскому в регистрации кандидатом в президенты, после чего о намерении баллотироваться в президенты заявила его супруга Светлана. Тихановскую зарегистрировали кандидатом, вокруг нее объединились штабы других оппозиционных кандидатов, которые не были допущены к выборам.

Президентские выборы в Беларуси состоялись 9 августа. По официальным данным, победу на них одержал находящийся при власти с 1994 года Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали уверенную победу Тихановской.

После выборов в Беларуси начались массовые акции протеста несогласных с их результатами (на пике в митингах участвовало по несколько сотен тысяч человек, с начала 2021 года протестная активность упала).

По данным правозащитного центра "Весна", на акциях задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявили о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми. По состоянию на 4 июля 2023 года в Беларуси признаны политическими заключенными 1497 человек.

Тихановская после выборов была вынуждена покинуть Беларусь.

14 декабря 2021 года в Гомельском СИЗО на выездном заседании суд вынес приговор Сергею Тихановскому и еще нескольким оппозиционерам. Тихановский получил 18 лет колонии усиленного режима. 17 января 2023-го начался заочный суд над Светланой Тихановской.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Беларусь, смерть, тюрьма, заключенные, Сергей Тихановский, Светлана Тихановская, слухи
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