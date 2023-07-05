"Странное и ужасное сообщение". Тихановская получила анонимку, в которой утверждается, что ее муж умер в тюрьме

Тихановская: Это не первый раз, когда распространяются подобные слухи, и я не знаю, как это прокомментировать Фото: Светлана Тихановская / Telegram

"Сегодня я получила очень странное и ужасающее сообщение. Неизвестный человек написал, что мой муж Сергей умер в Жодинской тюрьме. Никаких доказательств или подтверждений этому утверждению нет. Это не первый раз, когда распространяются подобные слухи, и я не знаю, как это прокомментировать", – написала она в Twitter.

Today, I received a very strange & horrifying message. An unknown person wrote that my husband, Siarhei, has died in Zhodino prison. There is no evidence or proof for this claim. This isn't the first time such rumors have circulated & I don’t know how to comment on this. I… pic.twitter.com/1JDZF3ywL4 — Sviatlana Tsikhanouskaya (@Tsihanouskaya) July 3, 2023

В Telegram Тихановская рассказала, что в последний раз получала информацию о супруге 9 марта и с тех пор ей ничего о нем не известно: писем политик не получала, связи через адвоката тоже не было.

По словам Тихановской, такая же ситуация у родственников других белорусских оппозиционеров, находящихся в заключении, – Виктора Бабарико, Марии Колесниковой, Николая Статкевича, Павла Северинца, Игоря Лосика, Максима Знака.

"Это очередная попытка режима оказать давление не только на политзаключенных, лишенных связи с внешним миром и содержащихся в ужасных условиях, но и на их родственников, вынужденных жить без какой-либо информации о своих близких. И какой бы сильной и несокрушимой мне ни хотелось быть, я все равно переживаю за Сергея каждый день. Очень трудно жить, когда не знаешь, жив твой муж или нет", – добавила она.