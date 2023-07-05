"Странное и ужасное сообщение". Тихановская получила анонимку, в которой утверждается, что ее муж умер в тюрьме

"Сегодня я получила очень странное и ужасающее сообщение. Неизвестный человек написал, что мой муж Сергей умер в Жодинской тюрьме. Никаких доказательств или подтверждений этому утверждению нет. Это не первый раз, когда распространяются подобные слухи, и я не знаю, как это прокомментировать", – написала она в Twitter.
Today, I received a very strange & horrifying message. An unknown person wrote that my husband, Siarhei, has died in Zhodino prison. There is no evidence or proof for this claim. This isn't the first time such rumors have circulated & I don’t know how to comment on this. I… pic.twitter.com/1JDZF3ywL4— Sviatlana Tsikhanouskaya (@Tsihanouskaya) July 3, 2023
В Telegram Тихановская рассказала, что в последний раз получала информацию о супруге 9 марта и с тех пор ей ничего о нем не известно: писем политик не получала, связи через адвоката тоже не было.
По словам Тихановской, такая же ситуация у родственников других белорусских оппозиционеров, находящихся в заключении, – Виктора Бабарико, Марии Колесниковой, Николая Статкевича, Павла Северинца, Игоря Лосика, Максима Знака.
"Это очередная попытка режима оказать давление не только на политзаключенных, лишенных связи с внешним миром и содержащихся в ужасных условиях, но и на их родственников, вынужденных жить без какой-либо информации о своих близких. И какой бы сильной и несокрушимой мне ни хотелось быть, я все равно переживаю за Сергея каждый день. Очень трудно жить, когда не знаешь, жив твой муж или нет", – добавила она.
Тихановский – белорусский блогер, автор YouTube-канала "Страна для жизни". В мае 2020 года Тихановский объявил о намерении участвовать в президентских выборах в Беларуси, в том же месяце его взяли под стражу.
ЦИК отказал Тихановскому в регистрации кандидатом в президенты, после чего о намерении баллотироваться в президенты заявила его супруга Светлана. Тихановскую зарегистрировали кандидатом, вокруг нее объединились штабы других оппозиционных кандидатов, которые не были допущены к выборам.
Президентские выборы в Беларуси состоялись 9 августа. По официальным данным, победу на них одержал находящийся при власти с 1994 года Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали уверенную победу Тихановской.
После выборов в Беларуси начались массовые акции протеста несогласных с их результатами (на пике в митингах участвовало по несколько сотен тысяч человек, с начала 2021 года протестная активность упала).
По данным правозащитного центра "Весна", на акциях задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявили о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми. По состоянию на 4 июля 2023 года в Беларуси признаны политическими заключенными 1497 человек.
Тихановская после выборов была вынуждена покинуть Беларусь.
14 декабря 2021 года в Гомельском СИЗО на выездном заседании суд вынес приговор Сергею Тихановскому и еще нескольким оппозиционерам. Тихановский получил 18 лет колонии усиленного режима. 17 января 2023-го начался заочный суд над Светланой Тихановской.