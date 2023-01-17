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В Беларуси начался заочный суд над Тихановской. Она сказала, что "всерьез этот фарс комментировать сложно"

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Тихановская сообщила, что ей отказали в праве участвовать в заседании
Тихановская сообщила, что ей отказали в праве участвовать в заседании
Фото: Светлана Тихановская / Telegram

17 января в городском суде Минска начался заочный судебный процесс над лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской, сообщила "Немецкая волна".

Кроме Тихановской, обвиняемыми по делу являются бывший посол Беларуси в Польше, Португалии, Франции и Испании Павел Латушко, член координационного совета белорусской оппозиции Ольга Ковалькова, а также оппозиционеры Мария Мороз и Сергей Дылевский.

Всех их обвиняют в заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, создании экстремистского формирования и руководстве таким формированием, публичных призывах к санкциям и другим действиям, "направленным на причинение вреда национальной безопасности" Беларуси, "разжигании социальной вражды и розни". 

Также им инкриминируют другие статьи, в частности Тихановскую обвиняют в госизмене, препятствовании работы Центризбиркома, подготовке к участию в массовых беспорядках, захвате и удержании зданий и сооружений. 

Тихановская начало процесса прокомментировала, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, текст выступления опубликован в ее Telegram-канале. 

"Всерьез комментировать этот фарс сложно, но игнорировать это нарушение прав я не собираюсь. О процессе мне и моей команде удалось выяснить немного. О суде я узнала из СМИ, а не из официального уведомления. Мне отказали в праве участвовать в заседании, а также получить копии обвинения и протоколов. А имя и фамилию моего "защитника", назначенного судом, мне сообщили только в прошлую пятницу. С учетом выходных, мне просто не оставили возможности обсудить с адвокатом стратегию защиты. Вот такое "правосудие". Но и это не все. Назначенный адвокат, несмотря на мои попытки с ним связаться, на связь так и не вышел. Как он собирается меня защищать? Уверена, что это и не входило в его планы", – сказала политик. 

Контекст:

Президентские выборы в Беларуси состоялись 9 августа 2020 года. По официальным данным, победу на них одержал находящийся при власти с 1994 года Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали уверенную победу Тихановской.

После выборов в Беларуси в августе 2020 года начались массовые акции протеста несогласных с их официальными результатами (на пике в митингах участвовало по несколько сотен тысяч человек, с начала 2021 года протестная активность упала).

По данным правозащитного центра "Весна", с августа на акциях задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявили о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

Тихановская после выборов была вынуждена покинуть БеларусьОна утверждала, что уехать из страны ее заставили угрозами силовики. Оппозиционерка сказала, что ей предложили выбрать "между детьми и тюрьмой".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Беларусь, Давос, Минск, заочный суд, адвокат, Светлана Тихановская, Павел Латушко, Ольга Ковалькова, Сергей Дылевский
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