В Беларуси начался заочный суд над Тихановской. Она сказала, что "всерьез этот фарс комментировать сложно"

Кроме Тихановской, обвиняемыми по делу являются бывший посол Беларуси в Польше, Португалии, Франции и Испании Павел Латушко, член координационного совета белорусской оппозиции Ольга Ковалькова, а также оппозиционеры Мария Мороз и Сергей Дылевский.

Всех их обвиняют в заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, создании экстремистского формирования и руководстве таким формированием, публичных призывах к санкциям и другим действиям, "направленным на причинение вреда национальной безопасности" Беларуси, "разжигании социальной вражды и розни".

Также им инкриминируют другие статьи, в частности Тихановскую обвиняют в госизмене, препятствовании работы Центризбиркома, подготовке к участию в массовых беспорядках, захвате и удержании зданий и сооружений.

Тихановская начало процесса прокомментировала, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, текст выступления опубликован в ее Telegram-канале.

"Всерьез комментировать этот фарс сложно, но игнорировать это нарушение прав я не собираюсь. О процессе мне и моей команде удалось выяснить немного. О суде я узнала из СМИ, а не из официального уведомления. Мне отказали в праве участвовать в заседании, а также получить копии обвинения и протоколов. А имя и фамилию моего "защитника", назначенного судом, мне сообщили только в прошлую пятницу. С учетом выходных, мне просто не оставили возможности обсудить с адвокатом стратегию защиты. Вот такое "правосудие". Но и это не все. Назначенный адвокат, несмотря на мои попытки с ним связаться, на связь так и не вышел. Как он собирается меня защищать? Уверена, что это и не входило в его планы", – сказала политик.