В Беларуси начался заочный суд над Тихановской. Она сказала, что "всерьез этот фарс комментировать сложно"

Кроме Тихановской, обвиняемыми по делу являются бывший посол Беларуси в Польше, Португалии, Франции и Испании Павел Латушко, член координационного совета белорусской оппозиции Ольга Ковалькова, а также оппозиционеры Мария Мороз и Сергей Дылевский.
Всех их обвиняют в заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, создании экстремистского формирования и руководстве таким формированием, публичных призывах к санкциям и другим действиям, "направленным на причинение вреда национальной безопасности" Беларуси, "разжигании социальной вражды и розни".
Также им инкриминируют другие статьи, в частности Тихановскую обвиняют в госизмене, препятствовании работы Центризбиркома, подготовке к участию в массовых беспорядках, захвате и удержании зданий и сооружений.
Тихановская начало процесса прокомментировала, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, текст выступления опубликован в ее Telegram-канале.
"Всерьез комментировать этот фарс сложно, но игнорировать это нарушение прав я не собираюсь. О процессе мне и моей команде удалось выяснить немного. О суде я узнала из СМИ, а не из официального уведомления. Мне отказали в праве участвовать в заседании, а также получить копии обвинения и протоколов. А имя и фамилию моего "защитника", назначенного судом, мне сообщили только в прошлую пятницу. С учетом выходных, мне просто не оставили возможности обсудить с адвокатом стратегию защиты. Вот такое "правосудие". Но и это не все. Назначенный адвокат, несмотря на мои попытки с ним связаться, на связь так и не вышел. Как он собирается меня защищать? Уверена, что это и не входило в его планы", – сказала политик.
Президентские выборы в Беларуси состоялись 9 августа 2020 года. По официальным данным, победу на них одержал находящийся при власти с 1994 года Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали уверенную победу Тихановской.
После выборов в Беларуси в августе 2020 года начались массовые акции протеста несогласных с их официальными результатами (на пике в митингах участвовало по несколько сотен тысяч человек, с начала 2021 года протестная активность упала).
По данным правозащитного центра "Весна", с августа на акциях задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявили о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.
Тихановская после выборов была вынуждена покинуть Беларусь. Она утверждала, что уехать из страны ее заставили угрозами силовики. Оппозиционерка сказала, что ей предложили выбрать "между детьми и тюрьмой".