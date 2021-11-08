Суд в США заблокировал указ администрации Байдена с требованием вакцинировать сотрудников крупных частных компаний

Байден анонсировал введение такого правила еще в сентябре, 5 ноября документ был опубликован в федеральном реестре. Он должен был вступить в силу 4 января, но суд приостановил его действие, ссылаясь на "серьезные законодательные и конституционные" нарушения.
Агентство отмечает, что сразу после публикации документа его встретили судебными исками губернаторы-республиканцы, считающие, что это требование превысило юридические полномочия администрации.
В то же время, в министерстве труда считают, что распоряжение по вакцинации работников частных компаний не выходит за пределы чрезвычайных полномочий Управления по безопасности и гигиене труда (OSHA) по безопасности на рабочем месте. Ведомство готово защищать этот стандарт в суде.
Согласно данным OSHA, правило распространяется на 84,2 млн работников у 1,9 млн работодателей в частном секторе.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
Согласно данным американского Университета Джонса Хопкинса, США находятся на первом месте по количеству случаев COVID-19 (46,5 млн), умерли от болезни 754 тыс. человек.
Всего в Штатах хотя бы одну дозу вакцины получили 223,6 млн человек (67% населения), две – 193,8 млн (58,4%), бустерную дозу – 24,1 млн (12,4%), говорится на сайте Центров по контролю и профилактике заболеваемости США.