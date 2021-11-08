Суд в США заблокировал указ администрации Байдена с требованием вакцинировать сотрудников крупных частных компаний

В США вакцинированы от коронавируса более половины населения Фото: EPA

Байден анонсировал введение такого правила еще в сентябре, 5 ноября документ был опубликован в федеральном реестре. Он должен был вступить в силу 4 января, но суд приостановил его действие, ссылаясь на "серьезные законодательные и конституционные" нарушения.

Агентство отмечает, что сразу после публикации документа его встретили судебными исками губернаторы-республиканцы, считающие, что это требование превысило юридические полномочия администрации.

В то же время, в министерстве труда считают, что распоряжение по вакцинации работников частных компаний не выходит за пределы чрезвычайных полномочий Управления по безопасности и гигиене труда (OSHA) по безопасности на рабочем месте. Ведомство готово защищать этот стандарт в суде.

Согласно данным OSHA, правило распространяется на 84,2 млн работников у 1,9 млн работодателей в частном секторе.