Технологические гиганты Dell, Logitech и Ericsson покидают российский рынок

С начала российского вторжения в Украину из РФ ушли сотни иностранных компаний Фото: ЕРА

О намерении швейцарской Logitech уйти из РФ и уволить сотрудников 26 августа сообщило российское издание CNews, ссылаясь на источники на рынке. Собеседники издания утверждают, что некоторые сотрудники были переведены в Казахстан, оставшиеся сотрудники российского офиса будут уволены 31 августа.

27 августа представитель американской IT-корпорации Dell Technologies заявил агентству Reuters, что компания решила прекратить все операции в РФ. В середине августа Dell, являющаяся одним из главных поставщиков серверов в Россию, закрыла офисы на территории РФ.

29 августа о прекращении бизнес-деятельности в России объявил шведский производитель телекоммуникационного оборудования Ericsson, пишет Reuters. Компания заявила, что завершит операции в течение нескольких месяцев, после того как выполнит текущие обязательства перед клиентами.