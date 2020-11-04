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Температура 40,2 и лихорадка. Участник испытаний российской вакцины от коронавируса рассказал о побочных последствиях

Российские врачи не указывают поствакцинальную реакцию в качестве основного диагноза пациентов, у которых после прививки от коронавируса SARS-CoV-2 российского производства "Спутник V" развились побочные эффекты, рассказал российский медиаменеджер и продюсер Андрей Василенко, который участвует в программе испытаний вакцины "Спутник V".

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Василенко: Если я вдруг сдохну, то испорчу статистику по вакцине
Василенко: Если я вдруг сдохну, то испорчу статистику по вакцине
Фото: Andrey Vasilenko / Facebook

Российский медиаменеджер и продюсер Андрей Василенко, который участвует в программе испытаний вакцины "Спутник V", разработанной в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Николая Гамалеи, рассказал в комментарии "Радио Свобода" 2 ноября, что побочные эффекты после вакцинации были "кошмарными".

"И даже не так были страшны эти эффекты, сколько было крайне неприятно узнать, что всем до лампочки происходящее", – отметил он. 

Василенко получил первую прививку 4 октября, вторую – 25-го. В Facebook он рассказывал, что в течение шести часов после первой вакцинации температура поднялась до 38 и возникла лихорадка с чередующимися ознобом и жаром. Жаропонижающих он не пил, в течение суток температура нормализовалась. 

https://www.facebook.com/producer.media/posts/10223916392202168

Примерно через сутки после ревакцинации, по сообщению Василенко, температура у него поднялась до 40,2. 

"И сбить ее было почти невозможно. Парацетамол улетал просто "в никуда". 40,2 – и все тут. Пульс – 140–160. Лихорадка сильная, электрические грелки от озноба, сопровождавшего лихорадку, вообще не помогают – согреться крайне сложно. Нагрел воздух в квартире до 30 градусов. Стало полегче – озноб немного "унялся", – описывал он свое состояние 26 октября. 

Василенко рассказывал, что дважды в тот день вызывал скорую помощь и медики, приезжавшие на вызов, говорили о поствакцинальной реакции, "которую практически запретили указывать в качестве основного диагноза". 

"Потому что если я вдруг сдохну, то испорчу статистику по вакцине", – возмущался он. 

https://www.facebook.com/producer.media/posts/10223954955486226

"Радио Свобода" медиаменеджер сообщил, что через несколько дней температура начала падать и 2 ноября была на уровне 35,8. 

"Проблемы с сердцем сохраняются. [Ставить диагноз "поствакцинальная реакция" врачи отказываются], этого вообще нигде нет. Кардиолог даже не написала, что у меня были боли в области сердца, ее формулировка: "Дискомфорт в области сердца". Боль и дискомфорт – это разные состояния, мягко говоря. Они сейчас меня убеждают в том, что мои симптомы никак не связаны с прививкой, говорят: "У вас обострились хронические заболевания". Я говорю: "Скажите, пожалуйста: а какие у меня хронические заболевания?" – "Мы не знаем, но это точно не связано с прививкой". Я говорю: "А как вы это выяснили? Методом чего? Вы же меня не приглашали ни на какие исследования, кровь я сдавал за свои деньги, анализы делал за свои деньги. На основании чего это заключение?" – рассказал он. 

Василенко заверил, что его "никто толком не осматривал, анализы не брал". По словам мужчины, у его знакомых участников испытаний "Спутник V" тоже проявились побочные эффекты, аналогичные тем, которые он описал. 

"Поэтому заявление департамента здравоохранения, что лишь у 15% людей возникают побочные эффекты, выглядит странно. Плюс я не понимаю, каким образом они сделали этот вывод, если исследование вакцины закончится только в мае. Откуда они знают сейчас, что у 15% проявляется, если еще не всем сделали вторую прививку?" – подчеркнул Василенко. 

О регистрации "первой в мире вакцины" от коронавирусной инфекции – "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак") – президент России Владимир Путин заявил 11 августа. По его словам, вакцина, разработанная в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Николая Гамалеи, эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все проверки.

Путин сказал, что одна из его дочерей уже сделала прививку от коронавирусной инфекции вакциной российского производства. 27 августа глава Кремля сказал, что дочь сделала повторную прививку и чувствует себя нормально.

Ряд российских ученых отмечали, что ускоренный подход к регистрации вакцины противоречит научным и этическим нормам разработки лекарств.

Российская вакцина считается недоработанной, считают в США. 

В сентябре в минздраве РФ заявляли, что побочные эффекты проявились "примерно у 14%" волонтеров, привитых "Спутник V" в ходе исследований. 26 октября директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил о побочных эффектах у 15% участников испытаний. 28 октября он рассказал, что "некоторые" добровольцы, участвовавшие в испытаниях, заболели COVID-19

Всего, по данным Всемирной организации здравоохранения, в мире ведется разработка более 200 потенциальных вакцин от COVID-19

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: Россия, добровольцы, вакцинация, исследование, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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