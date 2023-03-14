Трамп в случае избрания президентом США намерен определять помощь Украине по итогам встреч с Путиным

Трамп категорически не согласен с тем, что США поддерживают смену режима в России Фото: EPA

Ведущий Fox News Такер Карлсон направил нескольким возможным кандидатам от республиканцев на президентских выборах опросник с целью уточнить их позиции по вопросам, касающимся Украины.

Первый из вопросов касался того, какой лимит финансовой и материальной помощи от США Украине собираются установить кандидаты. Трамп ответил, что это будет "в значительной степени зависеть" от встречи с Путиным, но также подчеркнул, что "Европа должна платить".

Также Трамп отрицательно ответил на вопрос, является ли противостояние России в Украине жизненно важным американским национальным стратегическим интересом. По его мнению, это жизненно важно для Европы, а не для Штатов.

Отвечая на вопрос, какова цель США в контексте войны в Украине, Трамп сказал, что цель – "помочь и обезопасить Европу, но Европа не помогает себе".

Также он категорически не согласен с тем, что США поддерживают смену режима в России.