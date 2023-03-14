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Трамп в случае избрания президентом США намерен определять помощь Украине по итогам встреч с Путиным

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Трамп категорически не согласен с тем, что США поддерживают смену режима в России
Трамп категорически не согласен с тем, что США поддерживают смену режима в России
Фото: EPA

45-й президент США Дональд Трамп заявил 13 марта телеканалу Fox News, что размеры помощи Украине в случае его победы на выборах главы государства в 2024 году будут "в значительной степени зависеть" от итогов встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ведущий Fox News Такер Карлсон направил нескольким возможным кандидатам от республиканцев на президентских выборах опросник с целью уточнить их позиции по вопросам, касающимся Украины.

Первый из вопросов касался того, какой лимит финансовой и материальной помощи от США Украине собираются установить кандидаты. Трамп ответил, что это будет "в значительной степени зависеть" от встречи с Путиным, но также подчеркнул, что "Европа должна платить".

Также Трамп отрицательно ответил на вопрос, является ли противостояние России в Украине жизненно важным американским национальным стратегическим интересом. По его мнению, это жизненно важно для Европы, а не для Штатов.

Отвечая на вопрос, какова цель США в контексте войны в Украине, Трамп сказал, что цель – "помочь и обезопасить Европу, но Европа не помогает себе". 

Также он категорически не согласен с тем, что США поддерживают смену режима в России.

Контекст:

Трамп занимал пост президента США с 2017-го по 2021 год. В отношении него дважды начинали процедуру импичмента: в связи с предполагаемым давлением на президента Украины Владимира Зеленского в деле о расследовании деятельности сына нынешнего президента США Джо Байдена в Украине, а также в связи со штурмом Капитолия сторонниками Трампа 6 января 2021 года (сейчас в Конгрессе проходят слушания по этому делу, демократы настаивают, что Трамп спровоцировал беспорядки), но оба раза безуспешно.

Трамп во время работы в Белом доме неоднократно хвалил Путина, заявляя о необходимости поддерживать контакт с Кремлем.

Трамп критиковал выделение $40 млрд помощи Украине и заявлял, что может закончить развязанную Россией войну против Украины в течение суток. Он уверен, что "сможет решить этот вопрос"

6 марта в эфире радиошоу ведущего Fox News Шона Хеннити Трамп заявил, что в худшем случае он "мог бы договориться о том, чтобы они [россияне] что-то захватили. Вы же знаете, что есть определенные районы, которые являются русскоязычными, откровенно говоря, но договориться можно было бы".

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, США, Украина, война, Дональд Трамп, война России против Украины
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