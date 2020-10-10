Тунберг призвала американцев голосовать за Байдена

Шведская экологическая активистка Грета Тунберг заявила, что не занимается политикой, но борьба за кресло президента США между республиканцем Дональдом Трампом и демократом Джо Байденом – особый случай.

Школьница из Швеции, экологическая активистка Грета Тунберг призвала жителей США отдать голоса на президентских выборах за кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Об этом она написала в Twitter 10 октября.

"Я никогда не занимаюсь партийной политикой. Но предстоящие выборы в США – особый случай. С точки зрения борьбы за климат этого далеко недостаточно, и многие из вас, видимо, поддерживали других кандидатов. Но, черт возьми, организуйтесь и заставьте всех проголосовать за Байдена", – сказано в твите.

I never engage in party politics. But the upcoming US elections is above and beyond all that.

From a climate perspective it’s very far from enough and many of you of course supported other candidates. But, I mean…you know…damn!

Just get organized and get everyone to vote #Biden https://t.co/gFttFBZK5O — Greta Thunberg (@GretaThunberg) October 10, 2020

Тунберг прославилась как основатель "Школьной забастовки за климат". В рамках бессрочной акции она призывала студентов и школьников выходить на митинги по пятницам вместо учебы.

23 сентября 2019 года школьница выступила с обличительной речью на климатическом саммите ООН в Нью-Йорке. Тунберг заявила, что человечество находится на пороге массового вымирания, но все, о чем говорят мировые лидеры, – это деньги.

Климатическую активистку дважды выдвигали на Нобелевскую премию, в декабре 2019 года журнал Time назвал шведку человеком года. После этого президент США Дональд Трамп, который будет соперником Байдена на выборах 2020 года, в своем Twitter предложил Тунберг научиться управлять гневом, сходить на хорошее кино и расслабиться.

Выборы президента США пройдут 3 ноября.