Украина эвакуировала 91 украинца из Судана, где продолжается вооруженный конфликт

За 24–26 апреля дипломаты эвакуировали три группы граждан.
В первой группе были 83 украинца и четыре суданца – члена их семей, а также 51 иностранец (граждане Грузии, Перу, Канады и Сент-Киттс и Невис). 64 изъявили желание вернуться на родину. Ожидается, что они прибудут чартерным рейсом в Польшу и будут доставлены в Украину.
Вторую группу из пяти украинцев утром 26 апреля удалось вывезти автобусом на территорию Египта. Сейчас они находятся в безопасности.
Еще три гражданина были эвакуированы в координации с правительством Германии.
"В целом благодаря многоуровневой тщательно спланированной операции Украина уже эвакуировала из Судана 91 гражданина. Продолжаем мониторить развитие ситуации и принимать меры для обеспечения безопасности наших граждан в Судане. В случае их желания эвакуироваться МИД и посольство Украины в Египте окажут им максимальное содействие", – написал Николенко.
15 апреля в Судане начались боевые действия с применением в том числе тяжелой техники между регулярной суданской армией и военизированными подразделениями Сил быстрого реагирования (RSF).
RSF обвинила армию в нападении на ее базы и объявила о захвате президентского дворца, штаба командующего армией и ряда аэропортов, в том числе международного аэропорта в Хартуме. Агентство Reuters охарактеризовало происходящее как "явную попытку государственного переворота". Военные опровергли информацию о захвате объектов, заявив, что "сопротивляются".
В результате боев в аэропорту Хартума сгорел украинский самолет компании SkyUp. Никто из экипажа не пострадал.
23 апреля США и Великобритания сообщили об эвакуации своих дипломатов из Судана. 25 апреля стало известно, что спасательную операцию по эвакуации своих граждан из Судана также провела и Украина.
24 апреля государственный секретарь США Энтони Блинкен сообщил, что участники конфликта в Судане договорились о временном перемирии.