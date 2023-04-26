Украина эвакуировала 91 украинца из Судана, где продолжается вооруженный конфликт

За 24–26 апреля дипломаты эвакуировали три группы граждан.

В первой группе были 83 украинца и четыре суданца – члена их семей, а также 51 иностранец (граждане Грузии, Перу, Канады и Сент-Киттс и Невис). 64 изъявили желание вернуться на родину. Ожидается, что они прибудут чартерным рейсом в Польшу и будут доставлены в Украину.

Вторую группу из пяти украинцев утром 26 апреля удалось вывезти автобусом на территорию Египта. Сейчас они находятся в безопасности.

Еще три гражданина были эвакуированы в координации с правительством Германии.

"В целом благодаря многоуровневой тщательно спланированной операции Украина уже эвакуировала из Судана 91 гражданина. Продолжаем мониторить развитие ситуации и принимать меры для обеспечения безопасности наших граждан в Судане. В случае их желания эвакуироваться МИД и посольство Украины в Египте окажут им максимальное содействие", – написал Николенко.