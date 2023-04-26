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Украина эвакуировала 91 украинца из Судана, где продолжается вооруженный конфликт

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Украина вывозит своих граждан из зоны конфликта
Украина вывозит своих граждан из зоны конфликта
Фото: Oleg Nikolenko / Facebook

МИД Украины в сотрудничестве с другими ведомствами продолжает операцию по спасению украинцев, оказавшихся в зоне боевых действий в Судане. Об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко 26 апреля в Facebook.

За 24–26 апреля дипломаты эвакуировали три группы граждан. 

В первой группе были 83 украинца и четыре суданца – члена их семей, а также 51 иностранец (граждане Грузии, Перу, Канады и Сент-Киттс и Невис). 64 изъявили желание вернуться на родину. Ожидается, что они прибудут чартерным рейсом в Польшу и будут доставлены в Украину.

Вторую группу из пяти украинцев утром 26 апреля удалось вывезти автобусом на территорию Египта. Сейчас они находятся в безопасности.

Еще три гражданина были эвакуированы в координации с правительством Германии.

"В целом благодаря многоуровневой тщательно спланированной операции Украина уже эвакуировала из Судана 91 гражданина. Продолжаем мониторить развитие ситуации и принимать меры для обеспечения безопасности наших граждан в Судане. В случае их желания эвакуироваться МИД и посольство Украины в Египте окажут им максимальное содействие", – написал Николенко.

https://www.facebook.com/oleg.nikolenko.50/posts/pfbid02soX5VCn2e9BwEEQSvrCjZMfzM6e7XexeyVF8qCjehTLWmuPYX8KQhDPhJYzgfC8ml

Контекст:

15 апреля в Судане начались боевые действия с применением в том числе тяжелой техники между регулярной суданской армией и военизированными подразделениями Сил быстрого реагирования (RSF).

RSF обвинила армию в нападении на ее базы и объявила о захвате президентского дворца, штаба командующего армией и ряда аэропортов, в том числе международного аэропорта в Хартуме. Агентство Reuters охарактеризовало происходящее как "явную попытку государственного переворота". Военные опровергли информацию о захвате объектов, заявив, что "сопротивляются".

В результате боев в аэропорту Хартума сгорел украинский самолет компании SkyUp. Никто из экипажа не пострадал.

23 апреля США и Великобритания сообщили об эвакуации своих дипломатов из Судана. 25 апреля стало известно, что спасательную операцию по эвакуации своих граждан из Судана также провела и Украина.

24 апреля государственный секретарь США Энтони Блинкен сообщил, что участники конфликта в Судане договорились о временном перемирии.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: МИД, МИД Украины, эвакуация, Судан, украинцы, Олег Николенко
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