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Украинские пограничники зафиксировали передвижение вагнеровцев в Беларуси

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Украинские пограничники продолжают отслеживать ситуацию в Беларуси
Украинские пограничники продолжают отслеживать ситуацию в Беларуси
Фото: ДПСУ | Держприкордонслужба / Telegram

Украинские пограничники зафиксировали передвижение боевиков частной военной компании "Вагнер" на территории Беларуси. Об этом 15 июля заявил спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко, сообщает в Telegram пресс-служба ведомства.

"По состоянию на данный момент имеющаяся информация показывает, что в Беларуси начали наблюдаться отдельные группы представителей из частных военных компаний, которые перемещаются с территории России", – сказал Демченко.

По его словам, украинские пограничники продолжают отслеживать ситуацию, чтобы понимать места дислокации, количество и задачи боевиков.

В белорусском OSINT-сообществе "Беларускі Гаюн" отметили, что сегодня утром в Беларусь в сопровождении ГАИ РБ въехала колонна из приблизительно 60 автомобилей, среди которых были большие фуры и три автобуса. 

"Совокупность факторов указывает, что это колонна ЧВК "Вагнер", которая ночью въехала в Беларусь из РФ в районе Кричева. Далее они проследовали через Рогачев в сторону Бобруйска и затем – на Осиповичи. Маршрут указывает на то, что колонна ЧВК "Вагнер" двигается в палаточный лагерь в деревню Цель", – говорится в сообщении.

Контекст:

Российские войска с 24 февраля 2022 года заходили в Украину в том числе из Беларуси. Беларусь практически предоставила свою территорию стране-оккупанту в качестве военной базы, в том числе для нанесения по Украине ракетных и авиаударов.

4 октября самопровозглашенный президента Беларусь Александр Лукашенко признал, что Беларусь принимает участие в войне России против Украины. 10 октября он заявил, что договорился с президентом страны-агрессора РФ Владимиром Путиным о развертывании "совместной региональной группировки войск" из-за якобы высокого уровня угроз "на западных границах Союзного государства".

После неудавшегося бунта глава признанной в мире преступной организацией ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина 23–24 июня стало известно, что самого Пригожина отправляют в Беларусь. Также Путин выступил со срочным обращением, в котором призвал вагнеровцев заключить контракт с минобороны РФ либо выйти из вооруженного формирования. Кто захочет, сможет уйти в Беларусь, заявил он.

26 июня издание "Верстка" сообщало, что возле города Осиповичи будет размещен лагерь для наемников ЧВК "Вагнер" на 8 тыс. человек. Площадь лагеря составляет 24 тыс. м². По информации СМИ, таких лагерей будет несколько.

14 июля минобороны Беларуси объявило о прибытии в страну наемников признанной в мире преступной организацией ЧВК "Вагнер". Они якобы обучают территориальные войска Беларуси на полигоне в Осиповичах Могилевской области.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Беларусь, Госпогранслужба, война России против Украины, ЧВК Вагнер, Андрей Демченко
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