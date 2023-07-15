Украинские пограничники зафиксировали передвижение вагнеровцев в Беларуси

"По состоянию на данный момент имеющаяся информация показывает, что в Беларуси начали наблюдаться отдельные группы представителей из частных военных компаний, которые перемещаются с территории России", – сказал Демченко.

По его словам, украинские пограничники продолжают отслеживать ситуацию, чтобы понимать места дислокации, количество и задачи боевиков.

В белорусском OSINT-сообществе "Беларускі Гаюн" отметили, что сегодня утром в Беларусь в сопровождении ГАИ РБ въехала колонна из приблизительно 60 автомобилей, среди которых были большие фуры и три автобуса.

"Совокупность факторов указывает, что это колонна ЧВК "Вагнер", которая ночью въехала в Беларусь из РФ в районе Кричева. Далее они проследовали через Рогачев в сторону Бобруйска и затем – на Осиповичи. Маршрут указывает на то, что колонна ЧВК "Вагнер" двигается в палаточный лагерь в деревню Цель", – говорится в сообщении.