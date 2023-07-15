Украинские пограничники зафиксировали передвижение вагнеровцев в Беларуси

"По состоянию на данный момент имеющаяся информация показывает, что в Беларуси начали наблюдаться отдельные группы представителей из частных военных компаний, которые перемещаются с территории России", – сказал Демченко.
По его словам, украинские пограничники продолжают отслеживать ситуацию, чтобы понимать места дислокации, количество и задачи боевиков.
В белорусском OSINT-сообществе "Беларускі Гаюн" отметили, что сегодня утром в Беларусь в сопровождении ГАИ РБ въехала колонна из приблизительно 60 автомобилей, среди которых были большие фуры и три автобуса.
"Совокупность факторов указывает, что это колонна ЧВК "Вагнер", которая ночью въехала в Беларусь из РФ в районе Кричева. Далее они проследовали через Рогачев в сторону Бобруйска и затем – на Осиповичи. Маршрут указывает на то, что колонна ЧВК "Вагнер" двигается в палаточный лагерь в деревню Цель", – говорится в сообщении.
Российские войска с 24 февраля 2022 года заходили в Украину в том числе из Беларуси. Беларусь практически предоставила свою территорию стране-оккупанту в качестве военной базы, в том числе для нанесения по Украине ракетных и авиаударов.
4 октября самопровозглашенный президента Беларусь Александр Лукашенко признал, что Беларусь принимает участие в войне России против Украины. 10 октября он заявил, что договорился с президентом страны-агрессора РФ Владимиром Путиным о развертывании "совместной региональной группировки войск" из-за якобы высокого уровня угроз "на западных границах Союзного государства".
После неудавшегося бунта глава признанной в мире преступной организацией ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина 23–24 июня стало известно, что самого Пригожина отправляют в Беларусь. Также Путин выступил со срочным обращением, в котором призвал вагнеровцев заключить контракт с минобороны РФ либо выйти из вооруженного формирования. Кто захочет, сможет уйти в Беларусь, заявил он.
26 июня издание "Верстка" сообщало, что возле города Осиповичи будет размещен лагерь для наемников ЧВК "Вагнер" на 8 тыс. человек. Площадь лагеря составляет 24 тыс. м². По информации СМИ, таких лагерей будет несколько.
14 июля минобороны Беларуси объявило о прибытии в страну наемников признанной в мире преступной организацией ЧВК "Вагнер". Они якобы обучают территориальные войска Беларуси на полигоне в Осиповичах Могилевской области.