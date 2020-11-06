В Австрии после теракта в Вене закроют две мечети

В Вене (Австрия) закроют две мечети, которые посещал террорист, расстрелявший людей 2 ноября. Об этом 6 ноября на брифинге заявила министр культуры Австрии Сюзанне Рааб, трансляцию вел телеканал OE24. Цитаты приводит издание ORF.
По мнению властей Австрии, в мечетях Тевхид и Мелита Ибрагима исповедуют радикальные течения ислама и они поддерживали экстремистские взгляды террориста.
Исламисты Мохамед М. и Лоренц К., приговоренные к девяти годам тюремного заключения как участники террористической группировки "Исламское государство", регулярно оставались в мечети, говорится в сообщении.
В обеих мечетях полиция провела рейды.
Теракт в центре Вены произошел вечером 2 ноября. Стреляли в шести локациях, в том числе возле синагоги на площади Шведенплатц. Очевидцы рассказывали, что слышали не менее 50 выстрелов.
Нехаммер утверждал, что в бегах находится еще как минимум один участник нападения. СМИ сообщали о задержании четверых подозреваемых. 3 ноября на севере Австрии задержали подозреваемого в нападении.
Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал произошедшее "ужасным терактом". По его словам, республика переживает "тяжелые времена". После теракта в стране решили закрыть синагоги, кошерные рестораны, еврейские супермаркеты и школы.
3 ноября террористическая группировка "Исламское государство" заявила, что именно она причастна к этому событию.
По уточненным данным, в результате теракта в Вене пострадало 22 человека, погибло пятеро.