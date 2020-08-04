В Бейруте прогремела серия взрывов, генералу СБУ Шайтанову объявили еще одно подозрение. Главное за день

Взрывы в Бейруте

В порту столицы Ливана Бейрута произошла серия взрывов, жертвами которых, по предварительной информации, стали десятки людей.

В результате практически во всех зданиях в центре города выбило стекла. Одна из больниц Бейрута полностью разрушена взрывом. Есть пропавшие без вести пожарные.

По данным ливанских спецслужб, взрыв произошел на складе, где хранились конфискованные взрывчатые вещества.

Подозрение для Шайтанова

Генерал-майору Службы безопасности Украины Валерию Шайтанову, которого подозревают в государственной измене, объявили подозрение еще и в незаконном хранении оружия.

Сегодня Шайтанову продлили арест до 2 октября.

Допросы судей ОАСК

Национальное антикоррупционное бюро Украины вызвало на допрос председателя Окружного админсуда Киева Павла Вовка, его заместителя Евгения Аблова и еще семерых судей. В НАБУ подчеркнули, что если указанные судьи не явятся на допросы, они будут объявлены в розыск.

Коронавирус в Украине

За прошедшие сутки в Украине был подтвержден 1061 новый случай заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев достигло 74 219, 1764 человека скончались, 40 613 пациентов выздоровели.

В двух медучреждениях Ивано-Франковска, которые принимают больных с COVID-19, свободных мест не осталось.

Мера пресечения для захватчика банка в Киеве

Печерский райсуд Киева отложил до 5 августа избрание меры пресечения для гражданина Узбекистана Сухроба Каримова, который 3 августа захватил в столице отделение Universal Bank и угрожал его взорвать. Перерыв связан с ходатайством защиты.

Дело Гандзюк

Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда отказался переносить рассмотрение уголовного производства о смерти херсонской активистки Екатерины Гандзюк из Печерского райсуда Киева в Херсонский городской суд.

Одного из фигурантов дела Гандзюк, председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера, подозреваемого в организации нападения на Гандзюк, суд оставил под стражей до 11 сентября.

Выборы в Беларуси

Началось досрочное голосование на выборах президента Беларуси. Оно будет проходить до 8 августа включительно. Основное голосование пройдет 9 августа.

Президент Беларуси Александр Лукашенко обнародовал свою предвыборную программу. В ней он раскритиковал белорусов, выходящих на митинги.