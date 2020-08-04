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Дело об убийстве Гандзюк. Верховный Суд отклонил ходатайство защиты Мангера

Дело в отношении председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера, подозреваемого в заказе убийства активистки Екатерины Гандзюк, будет рассматриваться в Киеве.

Коллегия судей отклонила ходатайство защиты Мангера
Коллегия судей отклонила ходатайство защиты Мангера
Фото: depositphotos.com

Коллегия судей 3-й судебной палаты Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда отказалась удовлетворить ходатайство защитника председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера, подозреваемого в заказе убийства активистки Екатерины Гандзюк, о переносе рассмотрения уголовного производства из Печерского райсуда Киева в Херсонский городской суд. Решение было принято 4 августа, сообщила пресс-служба Верховного Суда.

Также коллегия судей отклонила ходатайство председателя Киевского апелляционного суда "о направлении материалов этого уголовного производства из одного суда в другой в пределах юрисдикции различных апелляционных судов".

На странице движения "Хто замовив Катю Гандзюк?" в Facebook отмечается, что после этого решения Апелляционный суд должен будет определить, в каком из киевских судов продолжится рассмотрение дела в отношении Мангера.

https://www.facebook.com/gandziukgate/posts/743004859834500

31 июля 2018 года Гандзюк облили серной кислотой возле подъезда ее дома в Херсоне. Она получила химические ожоги более 30% тела, кислота попала на спину, голову, руку, а также в глаз. 4 ноября 2018 года активистка умерла.

В начале июня 2019 года пятерым исполнителям преступления после сделки со следствием вынесли обвинительные приговоры. Их осудили на срок от трех до шести с половиной лет лишения свободы.

Мангера следствие считает заказчиком, а бизнесмена Алексея Левина – организатором преступления. Им объявили подозрения по ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2, ст. 121 Уголовного кодекса Украины (организация совершения по предварительному сговору группой лиц умышленного тяжкого телесного повреждения способом, носящим характер особого мучения, что повлекло смерть потерпевшего).

В феврале 2019 года Мангеру избрали меру пресечения в виде ареста с возможностью выйти на свободу под залог в размере 2,5 млн грн. Залог за него внесли, и вплоть до июня 2020 года политик находился на свободе.

В июне 2020-го прокуратура подала ходатайство об изменении Мангеру меры пресечения с залога на содержание под стражей. 12 июня Печерский райсуд Киева принял решение о принудительной доставке Мангера на заседание для избрания меры пресечения. Адвокаты подозреваемого заявили, что он не может прибыть в суд из-за проблем с сердцем. Чиновник находился в одной из больниц Херсона. Вечером 15 июня суд дал разрешение на задержание Мангера, а утром 16 июня его доставили из Херсона в Киев. В течение трех дней суд рассматривал ходатайство обвинения об изменении меры пресечения с залога на содержание под стражей. Мангер в итоге был арестован до 28 июля. 13 июля Киевский апелляционный суд оставил эту меру пресечения в силе. 14 июля меру пресечения продлили до 11 сентября.

Левин также находится под арестом.

Мангер заявляет о своей невиновности. По словам чиновника, он не был знаком с Гандзюк.

Теги: Киев, Украина, Херсон, убийство, Верховный Суд, Апелляционный суд, Екатерина Гандзюк, Владислав Мангер
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