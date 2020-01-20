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В Бразилии уволили топ-чиновника, который цитировал Геббельса

Специальный секретарь по вопросам культуры Бразилии записал видеообращение, чтобы представить национальную премию в области культуры и искусства, в ходе которого частично повторил речь министра народного образования и пропаганды нацистской Германии Йозефа Геббельса, произнесенную в Берлине в мае 1933 года. Президент Бразилии Жаир Болсонару сказал, что это заявление сделало невозможным пребывание Алвима на должности.

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Алвим: Я не цитировал Геббельса. Это было риторическое совпадение. Но сама фраза идеальна
Алвим: Я не цитировал Геббельса. Это было риторическое совпадение. Но сама фраза идеальна
Фото: Roberto Alvim / Facebook

Президент Бразилии Жаир Болсонару 17 января объявил в Twitter, что уволил специального секретаря по вопросам культуры страны Роберто Алвима, который цитировал министра народного образования пропаганды нацистской Германии Йозефа Геббельса.

Болсонару отметил, что "заявление" сделало невозможным пребывание Алвима на должности, хотя он и извинился.

"Я повторяю наш отказ от тоталитарных и геноцидных идеологий, таких как нацизм и коммунизм, а также от любых аллюзий на них", – подчеркнул он.

Как отмечает издание The Time, перед этим театральный режиссер Алвим, который был назначен на должность спецсекретаря в июне 2019 года, снял видео, чтобы представить национальную премию в области культуры и искусства на $4,7 млн.

"Бразильское искусство следующего десятилетия будет героическим и национальным. Оно будет наделено большой способностью эмоционального сопереживания и одновременно императивным. Оно будет глубоко связано с надеждами нашего народа. Или его не будет вообще", – сказал Алвим, частично повторив речь Геббельса, произнесенную в Берлине в мае 1933 года.

При этом на видео фоном играл фрагмент оперы "Лоэнгрин" Рихарда Вагнера – немецкого композитора, чьим творчеством увлекался лидер нацистской Германии Адольф Гитлер.

ВИДЕО
Видео: TIME / YouTube

Видео было обнародовано пресс-службой министерства культуры Бразилии, но 17 января в Twitter ведомство объявило, что обращение Алвима удалили с сайта и аккаунтов министерства в социальных сетях.

"Немецкое искусство ближайших десятилетий будет героическим, будет стальным, романтическим, будет не сентиментально объективным, будет национальным, наполненным великим пафосом, оно будет общим, обязующим и связующим, или его не будет", – говорил Геббельс.

Алвим в Facebook заявил 17 января, что не цитировал Геббельса, назвав сходство между высказываниями "риторическим совпадением".

"Вся речь была основана на национальном идеале бразильского искусства, и было совпадение с одной фразой из речи Геббельса. Я не цитировал его и никогда бы не процитировал. Это было риторическое совпадение. Но сама фраза идеальна", – написал он, а позже удалил пост.

Теги: искусство, Бразилия, культура, видео, отставка, Йозеф Геббельс, Жаир Болсонару
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