В британской разведке объяснили, почему российская армия создает новые военные округа

17 января 2023 года министр обороны России Сергей Шойгу объявил о начале реформы вооруженных сил страны, которые должны быть реализованы в период с 2023 по 2026 год.

По его словам, соответствующее поручение дал российский президент Владимир Путин. Реформа предполагает количественные и структурные изменения войск.

"Президентом РФ принято решение по увеличению численности вооруженных сил до 1,5 млн военнослужащих. Гарантированно обеспечить военную безопасность государства, защитить новые субъекты и критически важные объекты РФ возможно только за счет усиления ключевых структурных компонентов", – цитирует пресс-служба выступление Шойгу на совещании в минобороны.

Шойгу также объявил о воссоздании Московского и Ленинградского военных округов, а также создании армейского корпуса в Карелии, недалеко от границы с Финляндией.

В британской разведке заявили, что планы Шойгу сигнализируют о том, что в России считают, что "усиленная военная угроза" будет сохранятся. В то же время РФ, скорее всего, будет трудно укомплектовать персонал и оснастить запланированное расширение, заявили в минобороны Великобритании.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 22 January 2023



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* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/afUUNcFnAv — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) January 22, 2023