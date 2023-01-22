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В британской разведке объяснили, почему российская армия создает новые военные округа

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Шойгу объявил о начале реформы вооруженных сил РФ
Шойгу объявил о начале реформы вооруженных сил РФ
Фото: EPA

Руководство Российской Федерации считает, что военная угроза с применением обычных вооружений будет сохранятся еще много лет после войны в Украине. Об этом министерство обороны Великобритании сообщило в Twitter 22 января со ссылкой на британскую разведку.

17 января 2023 года министр обороны России Сергей Шойгу объявил о начале реформы вооруженных сил страны, которые должны быть реализованы в период с 2023 по 2026 год. 

По его словам, соответствующее поручение дал российский президент Владимир Путин. Реформа предполагает количественные и структурные изменения войск.

"Президентом РФ принято решение по увеличению численности вооруженных сил до 1,5 млн военнослужащих. Гарантированно обеспечить военную безопасность государства, защитить новые субъекты и критически важные объекты РФ возможно только за счет усиления ключевых структурных компонентов", – цитирует пресс-служба выступление Шойгу на совещании в минобороны.

Шойгу также объявил о воссоздании Московского и Ленинградского военных округов, а также создании армейского корпуса в Карелии, недалеко от границы с Финляндией.

В британской разведке заявили, что планы Шойгу сигнализируют о том, что в России считают, что "усиленная военная угроза" будет сохранятся. В то же время РФ, скорее всего, будет трудно укомплектовать персонал и оснастить запланированное расширение, заявили в минобороны Великобритании.

Контекст:

О намерении Кремля увеличить армию РФ Шойгу заявлял еще 21 декабря 2022 года. "Необходимо довести численность вооруженных сил до 1,5 млн военнослужащих, в том числе 695 тыс. контрактников", – сказал он на коллегии минобороны России 21 декабря. Также он  хочет поэтапно увеличить минимальный возраст призывников с 18 до 21 года, а предельный – повысить до 30 лет.

Тогда же Шойгу предложил создать группировку войск на северо-западе РФ из-за "стремления НАТО нарастить военный потенциал у границ России". Финляндия и Швеция готовятся вступить в НАТО из-за военной агрессии России в Украине.

После объявленной  21 сентября "частичной" мобилизации в России, по заявлениям президента РФ, ее пополнили  318 тыс. человек. 49 тыс. из них участвуют во вторжении РФ в Украину, сказал Путин 4 ноября.

Установленная штатная численность вооруженных сил РФ с 1 января 2023 года должна составлять 2,04 млн человек, из них 1,151 млн человек – военнослужащие.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Великобритания, армия, военные, Сергей Шойгу, разведка, реформа
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