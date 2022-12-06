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В Брянской области РФ прогремели взрывы, заявляют об атаке беспилотников

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В России снова звучат взрывы
В России снова звучат взрывы
Фото: pixabay.com

В Брянской области беспилотники атаковали комбинат "Слава", пишет российский Telegram-канал Baza 6 декабря. Согласно сообщению, они упали в нескольких метрах от резервуаров с топливом.

Взрыв на комбинате, который находится в 80 километрах от границы России с Украиной, произошел ночью. Как сообщает канал, на территорию комбината предположительно залетели два беспилотника. Они упали и взорвались в трех метрах от резервуаров с дизельным топливом.

В этот момент пятитонные резервуары были пусты, и серьезного пожара не произошло.

Канал отмечает, что 30 ноября на территории этого же комбината загорелись три резервуара. Утверждается, что это произошло после атаки БПЛА.

Контекст:

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину. Изначально, по данным СБУ, он рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины. Постепенное продвижение ВСУ продолжается.

В областях России, граничащих с Украиной – Белгородской, Курской и Брянской, – время от времени случаются происшествия, в которых российские власти обвиняют Украину.

Теги: Россия, взрыв, беспилотники, происшествия
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