В Брянской области РФ прогремели взрывы, заявляют об атаке беспилотников

Взрыв на комбинате, который находится в 80 километрах от границы России с Украиной, произошел ночью. Как сообщает канал, на территорию комбината предположительно залетели два беспилотника. Они упали и взорвались в трех метрах от резервуаров с дизельным топливом.
В этот момент пятитонные резервуары были пусты, и серьезного пожара не произошло.
Канал отмечает, что 30 ноября на территории этого же комбината загорелись три резервуара. Утверждается, что это произошло после атаки БПЛА.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину. Изначально, по данным СБУ, он рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.
В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины. Постепенное продвижение ВСУ продолжается.
В областях России, граничащих с Украиной – Белгородской, Курской и Брянской, – время от времени случаются происшествия, в которых российские власти обвиняют Украину.