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В день инаугурации Токаева попытка митинга в Казахстане закончилась задержаниями – видео

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Вечером на месте задержания людей дежурила полиция
Вечером на месте задержания людей дежурила полиция
Фото: Власть о главном / Telegram

Вечером 26 ноября в Астане были задержаны по меньшей мере десятки человек, в это время стал недоступен стационарный и мобильный интернет. Видео опубликовал местный новостной паблик Astanovka98 в Instagram.

"В Астане был митинг. По городу глушили интернет. Людей разогнали в районе ТРЦ "Керуенсити", – говорится в сообщении.

Агентство КазТАГ сообщило, что задержанные пытались провести митинг.

Интернет-издание "Власть" предполагает, что задержаниям подверглись сторонники бизнесмена Марата Абиева, которого называют основателем проекта "Архитекторы будущего", нацеленного на внедрение новой модели ведения сельского хозяйства в Казахстане. Указывается, что ранее в этом году сторонники Абиева уже пытались проехать в Астану, чтобы митинговать, но автобусы с ними были заблокированы в разных регионах.

Вечером на месте задержания митингующих дежурила полиция, стояли автозаки и автобусы, сообщает "Власть".

Государственная техническая служба Казахстана вечером в субботу сообщила, что отключение интернета в Астане произошло из-за аварии на оборудовании.

Контекст:

20 ноября Касыма-Жомарта Токаева переизбрали на новый президентский срок. По данным ЦИК, за Токаева проголосовали более 80% избирателей.

26 ноября в Казахстане прошла инаугурация Токаева.

После церемонии президент Казахстана назначил на 14 января 2023 года выборы депутатов Сената, верхней палаты парламента.

Теги: Казахстан, митинг, задержание, Касым-Жомарт Токаев
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