В день инаугурации Токаева попытка митинга в Казахстане закончилась задержаниями – видео

Вечером на месте задержания людей дежурила полиция Фото: Власть о главном / Telegram

"В Астане был митинг. По городу глушили интернет. Людей разогнали в районе ТРЦ "Керуенсити", – говорится в сообщении.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений ASTANA / НОВОСТИ / АСТАНА (@astanovka98)

Агентство КазТАГ сообщило, что задержанные пытались провести митинг.

Интернет-издание "Власть" предполагает, что задержаниям подверглись сторонники бизнесмена Марата Абиева, которого называют основателем проекта "Архитекторы будущего", нацеленного на внедрение новой модели ведения сельского хозяйства в Казахстане. Указывается, что ранее в этом году сторонники Абиева уже пытались проехать в Астану, чтобы митинговать, но автобусы с ними были заблокированы в разных регионах.

Вечером на месте задержания митингующих дежурила полиция, стояли автозаки и автобусы, сообщает "Власть".

Государственная техническая служба Казахстана вечером в субботу сообщила, что отключение интернета в Астане произошло из-за аварии на оборудовании.