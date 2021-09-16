В Евросоюзе планируют создать новый орган для борьбы с пандемиями

"Приоритет состоит в повышении готовности к пандемии. Пришло время создать Европейский союз здравоохранения. Это позволит раньше и лучше справляться с угрозами здоровью в будущем. У нас есть инновационный и научный потенциал, а также компетентные национальные органы. Предлагаю создать новую миссию по обеспечению готовности и устойчивости здоровья для всего ЕС", – сказала фон дер Ляйен.

Такая инициатива должна быть подкреплена инвестициями в размере €50 млрд к 2027 году, добавила она.

Глава Еврокомиссии акцентировала внимание на том, что Европа входит в число мировых лидеров по вакцинации от COVID-19.

"Более 70% взрослого населения ЕС полностью вакцинированы. Мы были единственными, кто разделил половину производства вакцин с остальным миром. Мы доставили более 700 млн доз европейцам и еще более 700 млн доз более чем 130 странам", – привела статистику фон дер Ляйен.